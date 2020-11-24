В Москве сохранят бесплатное посещение природных территорий

Посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения в Москве будет оставаться бесплатным. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает "Интерфакс".

Согласно документу, от платы за посещение ООПТ регионального значения будут освобождены все граждане без исключения. Исторически сложившийся порядок бесплатного и общедоступного отдыха на природных территориях будет сохранен.

В 2018 году федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года был дополнен статьей 5.1, регулирующей вопросы взимания платы за посещение ООПТ.

В 2020 году правительство России утвердило порядок расчета и взимания такой платы. При этом субъекты РФ имеют право устанавливать льготные категории граждан, которые могут посещать ООПТ регионального значения бесплатно.

В число наиболее известных ООПТ Москвы входят Национальный парк "Лосиный остров" (включает в себя 6 лесопарков и занимает почти 12 тыс. га, одна треть его территории – в черте Москвы), ландшафтный заказник "Тропаревский", природный заказник "Воробьевы горы", природно-исторические парки "Царицыно", "Сокольники", "Измайловский парк", "Останкино".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.11.2020, 17:56
    Гость: Когда

    я учился в школе (номер 612 в Потаповском переулке), у нас поблизости негде было кататься на лыжах. Поэтому лыжные уроки физкультуры проводили в Сокольниках.
    Что-то я не помню, чтобы с нас драли деньги за вход.

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