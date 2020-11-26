Только четверть россиян имеют финансовую подушку на случай увольнения
Лишь порядка четверти россиян имеют финансовую подушку на случай увольнения, пишет РИА Новости со ссылкой на результат исследования сервиса «Работа.ру» и «Сбербанк страхование».
Согласно результатам проведенного опроса, только 23% респондентов обладают финансовой подушкой безопасности на год и более на случай увольнения, 10% опрошенных рассказали, что их сбережений хватит не более чем на месяц, 34% ответили, что смогут прожить на накопления от 1 до 3 месяцев, 31% - до полугода.
В ходе опроса обнаружилось, что более половины россиян сталкивались с увольнениями из-за сокращения штата сотрудников компании, банкротством или финансовыми трудностями в компании.
В случае внезапного увольнения большинство (60%) респондентов рассчитывают потратить на поиски нового места работы не более трех месяцев, 21% — до полугода, 19% — год и более.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Заначка должна быть такая, чтобы несколько месяцев без работы прожить. Учитывая покупку одежды, еды (само собой), выплаты ипотеки и тп. Пока есть работа, нужно делать заначку. Это очень хорошая привычка и обязательно когда-нибудь выручит.
подушка - это наволочка набитая евро?
Да, да! Точна-точнА! Именно поэтому они стаями бегут к нам на Сибирские просторы, а от очередей в наши консульства за видом на жительство стоят нескончаемые очереди очумелых жителей Европы о обоих Америк!
ПыСы: Чё вкуриваем, уважаемый шутник :-)
При увольнении граждане России могут рассчитывать на пособие по безработице, да и подушка финансовая у них потолще, чем у жителей Евросоюза, в котором у простых людей ничего не остается от из зарплаты, после уплаты налогов, взносов в ПФ, медстраховки, уплаты за аренду жилья и услуг ЖКХ, после уплаты взносов по кредитам. В Швеции, Дании, Голландии один только подоходный налог - 55% от зарплаты. Поэтому в Евросоюзе и живут 65% людей на арендованной площади, не имея своих ни кола, ни двора! Стирают бельё на общих машинах в подвалах домов, занимая очередь за гостями из Африки. А в России люди, имея собственные квартиры в городах, массово строят себе ещё и загородные добротные дома выходного дня. В 2020 году количество ипотек в России выросло на 50% по сравнению с прошлым годом. Все стараются не отстать от знакомых и друзей, построить и себе загородный дом!
видимо имеют одни лишь кредиты...