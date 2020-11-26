Только четверть россиян имеют финансовую подушку на случай увольнения

15:09 26.11.2020

Лишь порядка четверти россиян имеют финансовую подушку на случай увольнения, пишет РИА Новости со ссылкой на результат исследования сервиса «Работа.ру» и «Сбербанк страхование».

Согласно результатам проведенного опроса, только 23% респондентов обладают финансовой подушкой безопасности на год и более на случай увольнения, 10% опрошенных рассказали, что их сбережений хватит не более чем на месяц, 34% ответили, что смогут прожить на накопления от 1 до 3 месяцев, 31% - до полугода.

В ходе опроса обнаружилось, что более половины россиян сталкивались с увольнениями из-за сокращения штата сотрудников компании, банкротством или финансовыми трудностями в компании.

В случае внезапного увольнения большинство (60%) респондентов рассчитывают потратить на поиски нового места работы не более трех месяцев, 21% — до полугода, 19% — год и более.