Роспотребнадзор предложил продлить меры из-за COVID в школах до 2022 года

10:14 27.11.2020

Роспотребнадзор собирается продлить санитарные требования к организациям, работающим с детьми, которые были введены из-за пандемии коронавируса до 2022 года, пишет РБК со ссылкой на соответствующий проект постановления.

Текущее постановление было принято 30 июня. Согласно документу в детских организациях запрещены массовые мероприятия с участием разных групп и потоков, в лагерях они разрешены только на открытом воздухе и только с детьми одного отряда. Документ также предусматривает обязательную проверку температуры у детей.

Кроме того, в школах за каждым классом закреплен определенный кабинет, где проходят большинство уроков. В детских организациях везде должны стоять антиептики, а игрушки в детских садах - проходить обработку каждый день.

Данные правила действуют до 1 января 2021 года. В случае принятия нового постановления, все эти требования будут продлены до 1 января 2022 года.

При этом введение дистанционного обучения в школах остается в ведении властей региона.