Роспотребнадзор предложил продлить меры из-за COVID в школах до 2022 года
Роспотребнадзор собирается продлить санитарные требования к организациям, работающим с детьми, которые были введены из-за пандемии коронавируса до 2022 года, пишет РБК со ссылкой на соответствующий проект постановления.
Текущее постановление было принято 30 июня. Согласно документу в детских организациях запрещены массовые мероприятия с участием разных групп и потоков, в лагерях они разрешены только на открытом воздухе и только с детьми одного отряда. Документ также предусматривает обязательную проверку температуры у детей.
Кроме того, в школах за каждым классом закреплен определенный кабинет, где проходят большинство уроков. В детских организациях везде должны стоять антиептики, а игрушки в детских садах - проходить обработку каждый день.
Данные правила действуют до 1 января 2021 года. В случае принятия нового постановления, все эти требования будут продлены до 1 января 2022 года.
При этом введение дистанционного обучения в школах остается в ведении властей региона.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Грип победили,или просто переименовали?
То есть даже "второй волны" ковида еще не было. Может хватит дурить народ? Эти пособники гейтса готовы всю страну продать и уничтожить!
А чо с обнулённым, дружище? Он то почему отказывается от русской вакцины?)
Да чо мелочиться, пусть сразу лет на 20 свои масочные режимы вводят, плюс ошейники и цаки.
это насмехательство над здравым смыслом, какая то левая контора созданная что бы следить за честностью продавцов в магазинах - Управляет медициной и Цензурой в стране ..