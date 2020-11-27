Роспотребнадзор предложил продлить меры из-за COVID в школах до 2022 года

Роспотребнадзор собирается продлить санитарные требования к организациям, работающим с детьми, которые были введены из-за пандемии коронавируса до 2022 года, пишет РБК со ссылкой на соответствующий проект постановления. 

Текущее постановление было принято 30 июня. Согласно документу в детских организациях запрещены массовые мероприятия с участием разных групп и потоков, в лагерях они разрешены только на открытом воздухе и только с детьми одного отряда. Документ также предусматривает обязательную проверку температуры у детей.

Кроме того, в школах за каждым классом закреплен определенный кабинет, где проходят большинство уроков. В детских организациях везде должны стоять антиептики, а игрушки в детских садах - проходить обработку каждый день. 

Данные правила действуют до 1 января 2021 года. В случае принятия нового постановления, все эти требования будут продлены до 1 января 2022 года. 

При этом введение дистанционного обучения в школах остается в ведении властей региона. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.11.2020, 17:19
    Гость: Текущее постановление было принято 30 июня

    То есть даже "второй волны" ковида еще не было. Может хватит дурить народ? Эти пособники гейтса готовы всю страну продать и уничтожить!

  4. 27.11.2020, 15:56
    Гость: demos

    Да чо мелочиться, пусть сразу лет на 20 свои масочные режимы вводят, плюс ошейники и цаки.

  5. 27.11.2020, 15:36
    Гость: gvozd

    это насмехательство над здравым смыслом, какая то левая контора созданная что бы следить за честностью продавцов в магазинах - Управляет медициной и Цензурой в стране ..

Все комментарии (13)
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