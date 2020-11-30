Личные подсобные хозяйства перестанут быть главными поставщиками овощей

12:42 30.11.2020

Доля личных подсобных хозяйств в общем производстве овощей к 2025 году может впервые опуститься ниже 50%, пишет РБК со ссылкой на данные рассчета Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

В 2000 году личные хозяйства производили 74% всех овощей в России, к 2019 году доля снизилась до 55%.

В документе отмечается, что по итогам 2020 года на продукцию, выращенную в собственных хозяйствах, придется около 52% всех произведенных в стране овощей. Через пять лет этот показатель снизится до 45%, считают эксперты.

Сокращение производства в личных подсобных хозяйствах — это тенденция последних 20 лет, отмечают они.

При этом потребление овощей должно увеличиться на фоне восстановления экономики и роста интереса к здоровому питанию. Потребление овощей будет расти на 1% в год и к 2028 году достигнет 115 кг на человека, сейчас один россиянин съедает в среднем 109 кг овощей за год.

Отмечается также, что доля импортных овощей на российском рынке в течение следующих пяти лет может сократиться с 16% до 10%. К 2025 году ввоз томатов может сократиться с 558 до 347 тыс. т, а огурцов со 100 до 36 тыс. т.