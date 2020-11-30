Личные подсобные хозяйства перестанут быть главными поставщиками овощей
Доля личных подсобных хозяйств в общем производстве овощей к 2025 году может впервые опуститься ниже 50%, пишет РБК со ссылкой на данные рассчета Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
В 2000 году личные хозяйства производили 74% всех овощей в России, к 2019 году доля снизилась до 55%.
В документе отмечается, что по итогам 2020 года на продукцию, выращенную в собственных хозяйствах, придется около 52% всех произведенных в стране овощей. Через пять лет этот показатель снизится до 45%, считают эксперты.
Сокращение производства в личных подсобных хозяйствах — это тенденция последних 20 лет, отмечают они.
При этом потребление овощей должно увеличиться на фоне восстановления экономики и роста интереса к здоровому питанию. Потребление овощей будет расти на 1% в год и к 2028 году достигнет 115 кг на человека, сейчас один россиянин съедает в среднем 109 кг овощей за год.
Отмечается также, что доля импортных овощей на российском рынке в течение следующих пяти лет может сократиться с 16% до 10%. К 2025 году ввоз томатов может сократиться с 558 до 347 тыс. т, а огурцов со 100 до 36 тыс. т.
Комментарии читателей Оставить комментарий
замысловатое выражение про хозяйства - это просто Огород.
а с огородом коммуняки не просто так боролись в совке - это свободное предпринимательство, частнособственнические инстикты и Ноль присутствия-контроля Государтва..
только если Помехи(как и везде впрочем).
так что же, получается Кагал обделался, опять.
чисто частное препринимательтво, задавленное Государством - обыграло вчистую всю Государтенную машину контроля и управления экономикой в части производства овощей?
меня это не удивляет, я знаю что именно так всегда и происходит - но вот цековские пенсы на км.. умудряются не замечать того что им тычется в лицо.
Россия пятый год подряд держит 1 место в мире по экспорту пшеницы. Экспортирует свинину, курятину, индюшатину, куриное яйцо, сыр, растительное масло, гречку, картофель, сахар на сумму в 2 трл рублей в год. И это только начало.
Вы правы! Уже ни с какого перепугу экономика на Украине не начнёт восстанавливаться! Нельзя восстановить то, что бесповоротно исчезло! А в России, не смотря на пандемию, в 2020 году промышленное производство выросло на 4%, С\Х выросло на 5%, не останавливаются бесчисленные стройки в России. Например, рядом с моим городом заработала овощная теплица площадью 80 гектар, с 1200 рабочих мест. Зачем нам безвкусные турецкие помидоры, когда своих скоро девать некуда будет! И наши рыбаки на 142% закрывают потребности России в рыбе.
В Россию и мне можно верить!
С сотню таких, как Абызов, Арашуков, Улюкаев... пересажают на сухарики с водой, экономика перепугнётся и начнёт восстанавливаться.