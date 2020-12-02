В Петербурге закроют все кафе и рестораны с 30 декабря по 3 января

20:31 2.12.2020

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе с 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны. Об этом в сегодня сообщила пресс-служба губернатора.

Согласно документу, ограничения не распространяются на производственные столовые, службы доставки еды, предприятия, работающие на вынос, а также расположенные в зданиях вокзалов, аэропорта и заправок.

Также в соответствии с постановлением с 30 декабря по 10 января запрещается посещение музеев, театров, выставок и концертов. С 4 декабря властями вводится запрет на посещение аквапарков и океанариумов.

«Театрам, иным организациям исполнительских искусств, а также музеям рекомендовано возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, поскольку им необходимо соблюдать режим самоизоляции», — говорится в релизе.

Ранее Александр Беглов пообещал ужесточить санкции за несоблюдение эпидемиологических мер для организаций. Так губернатор отреагировал на два концерта рэпера Басты в Ледовом дворце, на которых присутствовали около 13 тысяч человек.