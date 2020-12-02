В Петербурге закроют все кафе и рестораны с 30 декабря по 3 января
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе с 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны. Об этом в сегодня сообщила пресс-служба губернатора.
Согласно документу, ограничения не распространяются на производственные столовые, службы доставки еды, предприятия, работающие на вынос, а также расположенные в зданиях вокзалов, аэропорта и заправок.
Также в соответствии с постановлением с 30 декабря по 10 января запрещается посещение музеев, театров, выставок и концертов. С 4 декабря властями вводится запрет на посещение аквапарков и океанариумов.
«Театрам, иным организациям исполнительских искусств, а также музеям рекомендовано возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, поскольку им необходимо соблюдать режим самоизоляции», — говорится в релизе.
Ранее Александр Беглов пообещал ужесточить санкции за несоблюдение эпидемиологических мер для организаций. Так губернатор отреагировал на два концерта рэпера Басты в Ледовом дворце, на которых присутствовали около 13 тысяч человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Блин, озверели. С такими ограничениями и рождаемость подскочит за новогодние праздники....
уж вы тут добалуетесь, дозакрываетесь=
Кто нам все 30 лет орал про рынок и бизнес?
Что вас уже приподняло и пристукнуло с вашими изоляциями, прецеденты уже в Питере были. Человека зарезали, пенсионерка полицая побила.
В других странах не лучше.
В Израиле намедни молодой чел врезал пожилой тётке за замечание ЗА МАСОЧКУ.
По общепиту- не даёте работать-компенсируйте утраченную выгоду.Ничего личного, как людям жить.
Это не только сами хозяева бизнеса теряют, это официанты, посудомойки, уборщицы-без зарплаты. Это потери у поставщиков продуктов. Целая цепочка.
Во время "весенней самоизоляции" когда закрыли по полной, народ начал пить и конфликтовать на этой почве. Бытовые драки, разбитые головы, резаные животы. Этог не было в СМИ. Но в травматологии рботы прибавилось , именно по бытовухе.
Беда-то какая!..