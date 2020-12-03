Мишустин напомнил главам регионов о личной ответственности за вакцинацию
Главы субъектов РФ должны оперативно взять организацию процесса вакцинации населения от коронавируса под личный контроль. Об этом сказал глава правительства Михаил Мишустин
«Возьмите организацию вакцинации под личный контроль, здесь, я считаю, ваша прямая обязанность принять все меры, чтобы люди могли сделать прививку, чтобы это было удобно и, конечно, безопасно», — приводит РБК его слова со встречи с производителями вакцин от COVID-19.
По словам премьер-министра, губернаторам нужно круглосуточно контролировать все этапы, от доставки вакцины на территорию региона и ее хранения до распределения лекарства по больницам.
«Еще раз подчеркну, весь процесс должен быть организован максимально эффективно. Это, я считаю, решающий такой этап в борьбе с коронавирусом», — заявил Мишустин.
Как отметил премьер, чем лучше пройдет процедура вакцинации, тем быстрее все россияне вернутся к нормальной обычной жизни и смогут беспрепятственно общаться с родными и близкими.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В 70х еще не вакцинировали от гриппа.
я вам ужо!" (с)А.Толстой "Приключения Буратино"
По гриппозной вакцине есть какая-то хитрая схема, что врачей заставляют за нее платить, если она не использована.
Это будет вакцинация по подавлению здравого смысла и воли к сопротивлению сволочам.
Потому что здравомыслящий человек не примет непременно последующую за этим всеобщую чипизацию.
Covid-террор есть подготовительный этап пред фазой чипизации.
Проявлять такую убийственно-настойчивую "заботу" преступники могут исключительно в целях личной выгоды. И не иначе.
Я всё время с весны пытался заболеть Ковидом. Испытатель такой. Я чуть ли не лизал наличные, которыми расплачивались люди за мои услуги, до сих пор не ношу маску, ковырял немытыми пальцами в носу, дышал во все лёгкие в местах общественного скопления людей, ездил в автобусах и электричках без маски склонившись к полу. Не повезло. Не заболел. Я не понимаю - от чего или для чего людей будут вакцинировать!