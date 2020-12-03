Мишустин напомнил главам регионов о личной ответственности за вакцинацию

17:54 3.12.2020

Главы субъектов РФ должны оперативно взять организацию процесса вакцинации населения от коронавируса под личный контроль. Об этом сказал глава правительства Михаил Мишустин

«Возьмите организацию вакцинации под личный контроль, здесь, я считаю, ваша прямая обязанность принять все меры, чтобы люди могли сделать прививку, чтобы это было удобно и, конечно, безопасно», — приводит РБК его слова со встречи с производителями вакцин от COVID-19.

По словам премьер-министра, губернаторам нужно круглосуточно контролировать все этапы, от доставки вакцины на территорию региона и ее хранения до распределения лекарства по больницам.

«Еще раз подчеркну, весь процесс должен быть организован максимально эффективно. Это, я считаю, решающий такой этап в борьбе с коронавирусом», — заявил Мишустин.

Как отметил премьер, чем лучше пройдет процедура вакцинации, тем быстрее все россияне вернутся к нормальной обычной жизни и смогут беспрепятственно общаться с родными и близкими.