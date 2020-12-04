Умер сенатор и бывший губернатор Курской области Александр Михайлов

17:16 4.12.2020

Ушел из жизни сенатор и экс-губернатор Курской области Александр Михайлов. Ему было 69 лет, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Официально о причине смерти чиновника в обладминистрации не говорят. По данным телерадиокомпании «Сейм», сегодня утром политик провел прием граждан в региональном отделении «Единой России». Издание утверждает, что при этом Михайлов чувствовал себя плохо.

Сразу после отставки Александра Михайлова в конце 2018 года на тот момент временно исполняющий обязанности главы региона Роман Старовойт наделил его полномочиями сенатора от исполнительного органа власти Курской области. Место в Совете Федерации ему уступил Виталий Богданов, который был сенатором десять лет.

Кроме того, Александр Михайлов был членом комитета верхней палаты по обороне и безопасности. Он кандидат исторических наук и обладатель ордена Дружбы и орденов «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней.