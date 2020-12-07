«Единая Россия» поддержала законопроект о статусе иноагента для физлиц

Дума

Совет президиума фракции «Единая Россия» одобрил законопроект о признании иностранными агентами физических лиц и общественных объединений, которые занимаются политикой при поддержке из-за рубежа.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова первого замглавы фракции Андрея Исаева. Депутаты могут рассмотреть этот законопроект 8 декабря.

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала Госдуму отклонить новые законопроекты об НКО. Миятович считает, что это усугубит «и без того крайне ограничительное законодательство в отношении НКО», ограничит свободу слова, собраний и объединений, а также нанесет ущерб гражданскому обществу.

Напомним, согласно законопроекту №1057914-7, иностранными агентами могут быть признаны не зарегистрированные в качестве юридических лиц общественные объединения и физические лица (в том числе занимающиеся политикой иностранные журналисты).

По словам авторов поправок, иноагентами следует признавать физлиц, которые занимаются в России политической деятельностью и/или целенаправленно собирают сведения (в военной и военной-технической области), которые могут быть использованы против безопасности государства.

При этом данная деятельность должна быть связана с «получением денежных средств, иной имущественной выгоды, в том числе через посредников, а также получением любых видов организационно-методической помощи от иностранных источников».

Также законопроект предполагает, что СМИ будут обязаны сопровождать материалы, в которых упоминается иноагент, указанием, что данное лицо - НКО, общественное объединение или физлицо - исполняет функции иностранного агента.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.12.2020, 21:34
    Гость: фома

    НКО противоречит самой сути капитализме, где стимулом к действиям является прибыль, выгода. Если так называемые НКО существуют значит это коту-то выгодно, значит они выполняют чей-то заказ, который если не сразу, то окупится в будущей.

  5. 07.12.2020, 18:15
    Гость: Какие еще иноагенты?

    "целенаправленно собирают сведения (в военной и военной-технической области), которые могут быть использованы против безопасности государства".

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