Пикник «45» (3 CD)

Исполнитель: Пикник, Название: «45», Стиль: рок, Год. 2025

Несмотря на свой солидный возраст, группа «Пикник» отнюдь не живет вчерашним днем. С каждым годом у коллектива появляются новые хиты, которые и составляют костяк ее постоянно трансформирующейся концертной программы. Хороших и свежих песен у коллектива столько, что он может позволить себе выпускать к каждому юбилею трехдисковые сборники самых ярких песен.

В этом году сам Бог велел «Пикнику» продолжить традицию, потому что 45 (число лет группы) кратно трем, и получается очень красивая картинка. Нетрудно догадаться, что для издания было выбрано именно 45 песен — по 15 на каждый диск. Среди них никак не меньше половины изданы уже в XXI веке. Конечно, диски не повторяют драматургию концертных программ «Пикника», но при их прослушивании возникает тот же катарсис что и на живых выступлениях.

Первый диск объединил песни, без которых невозможно представить ныне «пикниковские» выступления. Начинается он с «Египтянина», который всякий раз выворачивает душу, оставляя ее обновленной. Ту же функцию выполняют относительно недавние «В руках великана», «Разноцветные ленты», «Только не плачь, палач» и др. Абсолютно оправданно наличие на диске «Фиолетово-черного» и «Говорит и показывает» - еще два узловых момента концертов «Пикника». Ну а к финалу первого CD есть возможность немного отойти от нахлынувшего адреналина и немного погрустить под «Немое кино» да «Смутные дни».

На втором диске акцент сделан на давние нетленки «Пикника», которые поклонники также воспринимают с неизменным энтузиазмом, но звучат эти вещи на концертах относительно нечасто - «Иероглиф», «Остров», «От Кореи до Карелии» и «Игла». Впрочем, именно в этом году музыканты решили ценителей побаловать этими вещами в туре. Зато уж «Из мышеловки», «У шамана три руки» и «Немного огня» звучат постоянно. Из новых песен невероятно радует фольклорно-распевная «Ой, ты солнце, закатись» и «испанская» «Гитары тихие рыданья».

Третий диск включает монументальные полотна «Пикника» «Сияние», «Великан», «Театр абсурда», «Королевство кривых» и др. Радостно услышать «Любо, братцы, любо» из пластинки «Три судьбы», ведь «Пикник» настолько плодовит, что обычно не считает нужным включать кавера в свои «бэсты». Жизнерадостная «Парню 90 лет» заставит некоторых по-новому взглянуть на творчество группы. Ну а завершается издание тем же, чем обычно завершаются и «пикниковские концерты» - щемящей балладой «Там на самом краю земли».

Сборник оформлен довольно аскетично, но все атрибуты подарочного издания (слипкейс, трехсекционный диджипак) соблюдены. А фотографии из прошлого и из настоящего наглядно дают понять, что и в 45 - «Пикник» ягодка опять.