СМИ сообщили о возможной смене половины состава ЦИК

13:51 7.12.2020

Состав ЦИК в 2021 году может измениться больше чем наполовину, выяснил РБК. Покинуть ведомство могут в том числе заместитель Эллы Памфиловой и секретарь комиссии Майя Гришина.

Как пишет издание, ЦИК могут покинуть запредседателя Николай Булаев, секретарь Майя Гришина, представитель ЛДПР в ЦИК Сергей Сироткин, представители «Единой России» Валерий Крюков и Валерий Гальченко, члены ЦИК Александр Клюкин, Сиябшах Шапиев и Борис Эбзеев.

Обновление состава ведомство СМИ связывают с «замещением части людей, которые на момент своего назначения считались близкими Володину». Новый состав, как отмечает политолог Александр Пожалов, должен будет проявлять меньшую законодательную инициативность в публичном поле, особенно по части предложений либерализации избирательного законодательства, «которые явно не соответствовали стремлениям Кремля и «Единой России» повысить управляемость выборов».

Согласно российскому закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», ЦИК состоит из 15 членов, которые проходят по квотам Совета Федерации, Госдумы и президента — по пять от каждого института.