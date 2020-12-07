СМИ сообщили о возможной смене половины состава ЦИК

Фото с сайта facebook.com

Состав ЦИК в 2021 году может измениться больше чем наполовину, выяснил РБК. Покинуть ведомство могут в том числе заместитель Эллы Памфиловой и секретарь комиссии Майя Гришина.

Как пишет издание, ЦИК могут покинуть запредседателя Николай Булаев, секретарь Майя Гришина, представитель ЛДПР в ЦИК Сергей Сироткин, представители «Единой России» Валерий Крюков и Валерий Гальченко, члены ЦИК Александр Клюкин, Сиябшах Шапиев и Борис Эбзеев.

Обновление состава ведомство СМИ связывают с «замещением части людей, которые на момент своего назначения считались близкими Володину». Новый состав, как отмечает политолог Александр Пожалов, должен будет проявлять меньшую законодательную инициативность в публичном поле, особенно по части предложений либерализации избирательного законодательства, «которые явно не соответствовали стремлениям Кремля и «Единой России» повысить управляемость выборов».

Согласно российскому закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», ЦИК состоит из 15 членов, которые проходят по квотам Совета Федерации, Госдумы и президента — по пять от каждого института. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.12.2020, 17:01
    Гость: Рустем

    Давно пора, А-то с каждым выборами % снижаются,а должно быть наоборот. Вот сейчас свежие силы и поднимут %.

  2. 07.12.2020, 16:19
    Гость: Европеец

    Вот и прокололась русская «демократия».
    В любой европейской стране такое в принципе невозможно - ЦИК (и любой другой ИК) всегда состоит из членов всех партий в выборах - всегда по одному и всегда назначаемых самой партией.
    ...
    А у вас только эти 15 членов ЦИК полностью подконтрольны власти.

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