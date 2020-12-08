Спрос на Дедов Морозов упал из-за пандемии почти вдвое

14:30 8.12.2020

Из-за эпидемии COVID-19 в России почти вдвое упал спрос на вызов Деда Мороза на дом. Об этом говорится в исследовании «Авито Услуги», пишет РБК.

В декабре 2019 года 32% россиян воспользовались этой услугой, чтобы поздравить с Новым годом детей. Пандемия и стремление ограничить контакты внесли свои коррективы: в 2020-м только 18% жителей страны готовы пригласить Деда Мороза домой.

Как и год назад, 38% российских семей остаются равнодушными к такому способу поздравить детей. Больше всех не любят вызывать Деда Мороза в возрастной группе родителей от 25 до 34 лет. В этом году больше половины родителей в России планируют просто оставить подарки под елкой, а в 20% семей белую бороду нацепит на себя кто-то из родственников.

Резкое сокращение спроса на вызов Деда Мороза на дом вынудило аниматоров уйти в онлайн-рынок: число предложений виртуального поздравления от новогодних персонажей увеличилось на рынке в четыре раза. Спрос на них вырос по сравнению с 2019-м сразу на 80%. Однако лишь 7% опрошенных планируют поздравить своих детей по видеосвязи с Дедом Морозом. В среднем такая услуга стоит тысячу рублей.

Глава маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков говорит, что спрос на вызовы Дедов Морозов в разных формах сократился по России в среднем на 10%. В то же время количество предложений выросло на 4%.

Самыми популярными подарками для детей являются игрушки (22%). 21% респондентов планируют подарить детям одежду или обувь, 18% купят различные гаджеты. Сами же дети предпочитают в 44% случаев деньги в качестве подарка.