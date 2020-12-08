Спрос на Дедов Морозов упал из-за пандемии почти вдвое

© KM.RU, Алексей Белкин

Из-за эпидемии COVID-19 в России почти вдвое упал спрос на вызов Деда Мороза на дом. Об этом говорится в исследовании «Авито Услуги», пишет РБК.

В декабре 2019 года 32% россиян воспользовались этой услугой, чтобы поздравить с Новым годом детей. Пандемия и стремление ограничить контакты внесли свои коррективы: в 2020-м только 18% жителей страны готовы пригласить Деда Мороза домой.

Как и год назад, 38% российских семей остаются равнодушными к такому способу поздравить детей. Больше всех не любят вызывать Деда Мороза в возрастной группе родителей от 25 до 34 лет. В этом году больше половины родителей в России планируют просто оставить подарки под елкой, а в 20% семей белую бороду нацепит на себя кто-то из родственников.

Резкое сокращение спроса на вызов Деда Мороза на дом вынудило аниматоров уйти в онлайн-рынок: число предложений виртуального поздравления от новогодних персонажей увеличилось на рынке в четыре раза. Спрос на них вырос по сравнению с 2019-м сразу на 80%. Однако лишь 7% опрошенных планируют поздравить своих детей по видеосвязи с Дедом Морозом. В среднем такая услуга стоит тысячу рублей.

Глава маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков говорит, что спрос на вызовы Дедов Морозов в разных формах сократился по России в среднем на 10%. В то же время количество предложений выросло на 4%.

Самыми популярными подарками для детей являются игрушки (22%). 21% респондентов планируют подарить детям одежду или обувь, 18% купят различные гаджеты. Сами же дети предпочитают в 44% случаев деньги в качестве подарка.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.12.2020, 15:40
    Гость: Оттудова

    Нынче приказано верить в других сказочных персонажей, а весь реквизит ушёл на пошив масок)).

Выбор читателей
«Марсианские хроники»: кто есть кто в битве за Красную планету?
Мохсен Фахризаде убит
Тайна убийства иранского профессора: Главные версии экспертов
Социал-дарвинизм косит россиян
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Стала известна новая должность Анатолия Чубайса
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Роспотребнадзор продлил коронавирусные правила для школ до 2022 года
МОК включил брейк-данс в программу летней Олимпиады
Владельцам жилья грозят новые запреты с 2021 года
Представлено новое доказательство того, что США не были на Луне
Фото с сайта facebook.com
СК выявил хищение 180 млн рублей при строительстве «Газпром Арены»
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Россиянам разрешат самостоятельно продавать ипотечное жилье
© KM.RU
Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года
Спецслужбы Норвегии обвинили хакеров из РФ в кибератаке на парламент