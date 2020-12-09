В Госдуме предложили сделать выплаты по больничному не ниже МРОТ

08:45 9.12.2020

Депутаты фракции "Единая Россия" предложили сделать минимальные выплаты по больничным листам не ниже МРОТ. Как пишет газета "Известия", соответствующий пакет поправок уже внесен в Госдуму.

Отмечается, что на сегодняшний день данная мера является временной и действует в режиме эксперимента до 31 декабря. За это время этим механизмом воспользовались многие россияне. По словам депутатов, для людей это стало "существенным подспорьем".

Предлагаемые поправки позволят и в дальнейшем поддерживать уровень дохода работников в случае болезни, карантина или ухода за больным ребенком.

Средства на реализацию поправок заложены в бюджете Фонда социального страхования на 2021-2023 годы. Предположительно на их реализацию потребуется 23 млрд рублей.

На текущий момент размер МРОТ составляет 12 130 рублей.

25 ноября стало известно, что правительство России внесло в Государственную думу проект закона о начислении россиянам больничных и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования. В частности, он предусматривает минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения.