В Госдуме предложили сделать выплаты по больничному не ниже МРОТ
Депутаты фракции "Единая Россия" предложили сделать минимальные выплаты по больничным листам не ниже МРОТ. Как пишет газета "Известия", соответствующий пакет поправок уже внесен в Госдуму.
Отмечается, что на сегодняшний день данная мера является временной и действует в режиме эксперимента до 31 декабря. За это время этим механизмом воспользовались многие россияне. По словам депутатов, для людей это стало "существенным подспорьем".
Предлагаемые поправки позволят и в дальнейшем поддерживать уровень дохода работников в случае болезни, карантина или ухода за больным ребенком.
Средства на реализацию поправок заложены в бюджете Фонда социального страхования на 2021-2023 годы. Предположительно на их реализацию потребуется 23 млрд рублей.
На текущий момент размер МРОТ составляет 12 130 рублей.
25 ноября стало известно, что правительство России внесло в Государственную думу проект закона о начислении россиянам больничных и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования. В частности, он предусматривает минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения.
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