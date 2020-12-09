Бывшего топ-менеджера «Ростеха» Лалетину заподозрили в мошенничестве

23:47 9.12.2020

Бывший директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех" Алла Лалетина отправлена под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере до 8 февраля 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Головинского суда.

По данным источника агентства, ее обвиняют в хищении более 1 млн руб.

Ранее Лалетина работала в компании "Сибур". В ноябре 2013 года она была назначена на должность начальника правового управления госкорпорации "Ростех", с июля 2014 года - начальника корпоративно-правового департамента, с октября 2015 года - директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкоропорации.

Согласно данным из открытых источников, с 29 ноября 2013 года Лалетина является председателем Третейского суда при госкорпорации "Ростех", ее муж - бывший советник главы "Ростеха" Сергея Чемезова, бывший генеральный директор компании "Нацимбио".

За работу в "Ростехе" Лалетина была отмечена орденом Дружбы.