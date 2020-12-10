Организатора блокады Крыма заочно приговорили к 19 годам колонии
Верховный суд Крыма сегодня, 10 декабря, признал украинского предпринимателя, Ленура Ислямова виновным в организации крымской энергетической блокады в 2015 году. Бизнесмена приговорили заочно к 19 годам лишении свободы, сообщает РИА «Новости».
Ислямов обвинялся по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 281 (диверсия) УК РФ. Отмечается, что отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Ленур Ислямов известен как владелец крымско-татарского телеканала ATR. В прошлом он также занимал пост вице-премьера Крыма. Однако в 2014 году в период смены власти на Украине и смене статуса полуострова он был отправлен в отставку, после чего покинул Крым и принял украинское гражданство.
Защита намерена обжаловать приговор.
«Приговор не признается. Он будет обжалован в Третий апелляционный суд общей юрисдикции. После прохождения необходимых процедур в рамках российской юрисдикции соответствующие жалобы будут направлены в межгосударственные органы, в том числе в Европейский суд по правам человека», - сказал журналистам адвокат обвиняемого Николай Полозов.
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Я предлагаю АННОЛОГИЧНЫЙ ОТВЕТ России со стороны Украины.
Во Франции ставка Москвы – ультраправые из Национального фронта Марин Ле Пен, которые усилили свои позиции с помощью протестов «желтых жилетов», спонсируемых на российские деньги. В Германии россияне также делают ставку на ультраправые силы, а именно на партию «Альтернатива для Германии», созданную в 2013 г. Партия, хотя и смогла в 2017 г. при помощи массированной российской поддержки попасть в парламент, но в народе к ней относятся со всевозрастающим пренебрежением. В частности отъявленному нацисту Бьорну Хокке из АдГ, считающему памятники «Холокосту» позором, так и не удалось захватить власть в Тюрингии. Также в старческий маразм впал один из больших друзей Кремля, основатель АдГ – Гауланд, призывавший гордится успехам солдат Вермахта в Первой и Второй мировых войнах.
Хотя АдГ по своей сущности близка к идеям нацизма, это помешало главе МИД РФ Лаврову принять двух депутатов данной партии Тино Крупаллу и Пауля Хампеля в распростертые объятия. Хотя по протоколу такие встречи главы МИД с иностранными парламентариями вообще не предусмотрены, но Лавров унизился и заявил: «Рады приветствовать руководство партии «Альтернатива для Германии» в МИД.
Убежденных этим не остановить, но шелупонь заставит поостеречься. Давно бы так.
Правильно, нефиг у Крыма отсасывать энергию!
Тогда, наконец-то, и ракеты пригодятся.