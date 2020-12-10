Организатора блокады Крыма заочно приговорили к 19 годам колонии

11:03 10.12.2020

Верховный суд Крыма сегодня, 10 декабря, признал украинского предпринимателя, Ленура Ислямова виновным в организации крымской энергетической блокады в 2015 году. Бизнесмена приговорили заочно к 19 годам лишении свободы, сообщает РИА «Новости».

Ислямов обвинялся по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 281 (диверсия) УК РФ. Отмечается, что отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ленур Ислямов известен как владелец крымско-татарского телеканала ATR. В прошлом он также занимал пост вице-премьера Крыма. Однако в 2014 году в период смены власти на Украине и смене статуса полуострова он был отправлен в отставку, после чего покинул Крым и принял украинское гражданство.

Защита намерена обжаловать приговор.

«Приговор не признается. Он будет обжалован в Третий апелляционный суд общей юрисдикции. После прохождения необходимых процедур в рамках российской юрисдикции соответствующие жалобы будут направлены в межгосударственные органы, в том числе в Европейский суд по правам человека», - сказал журналистам адвокат обвиняемого Николай Полозов.