«Пятерочка» и «Перекресток» снизят цены на хлеб, тушенку и макароны
Компания X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») приняла решение обнулить торговую наценку на макароны, хлеб, говядину тушеную, черный чай, картофель, зерновые хлопья и молоко. Торговые расходы на эти виды товаров ритейлер покроет за свой счет, пишет РИА Новости.
С 16 декабря вышеперечисленные товары начнут продаваться по цене их закупки у поставщиков. В магазинах этт товары будут помечены специальными ценниками. Торговые расходы на них, куда входит аренда, логистика, коммунальные платежи и зарплата сотрудников, возьмет на себя Х5 Retail Group.
«Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей», — сказал главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.
Несколькими днями ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации с ценами на российском рынке продуктов. Согласно договоренностям, Минсельхоз, Минпромторг и ФАС заключат спецсоглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями для сдерживания цен на отдельные группы товаров. Указанные меры были приняты после скачка цен на некоторые виды продуктов, среди которых сахар, подсолнечное масло, мука, хлеб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Шах расписался в полном не умении...
А "рынок" (рыночная экономика), который был путеводной звездой у обнуленных шахов, за 20 лет показал свою полную не пригодность для России и ведет ее к гибели вместе с шахом.
Только всенародная власть без шахов и элитных привластных группировок (партий, клубов и прочих ОГ) может спасти Россию, если еще не поздно.
А по-моему они ее полностью всю и описали. Хлеб, макароны, картошка, молоко, сахар, чай. Все.! Полный список потребительской корзины.
Да, в нее так же входит то что еще дешевле этого.
PS тушенка только выпадает и идет по разряду боевых отравляющих веществ.
Напоминает лечение гангрены спиртовым раствором бриллиантового зелёного.
Что происходит? Война! (
Смешной заголовок у новости. Хлеб и макароны и так недороги, а тушенку не стоит есть даже даром.