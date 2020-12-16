«Пятерочка» и «Перекресток» снизят цены на хлеб, тушенку и макароны

© KM.RU, Илья Шабардин

Компания X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») приняла решение обнулить торговую наценку на макароны, хлеб, говядину тушеную, черный чай, картофель, зерновые хлопья и молоко. Торговые расходы на эти виды товаров ритейлер покроет за свой счет, пишет РИА Новости.

С 16 декабря вышеперечисленные товары начнут продаваться по цене их закупки у поставщиков. В магазинах этт товары будут помечены специальными ценниками. Торговые расходы на них, куда входит аренда, логистика, коммунальные платежи и зарплата сотрудников, возьмет на себя Х5 Retail Group.

«Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей», — сказал главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Несколькими днями ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации с ценами на российском рынке продуктов. Согласно договоренностям, Минсельхоз, Минпромторг и ФАС заключат спецсоглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями для сдерживания цен на отдельные группы товаров. Указанные меры были приняты после скачка цен на некоторые виды продуктов, среди которых сахар, подсолнечное масло, мука, хлеб.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.12.2020, 17:59
    Гость: Евгений В - вопрос ВМ и его оппонентам

    Шах расписался в полном не умении...
    А "рынок" (рыночная экономика), который был путеводной звездой у обнуленных шахов, за 20 лет показал свою полную не пригодность для России и ведет ее к гибели вместе с шахом.
    Только всенародная власть без шахов и элитных привластных группировок (партий, клубов и прочих ОГ) может спасти Россию, если еще не поздно.

  2. 16.12.2020, 16:14
    Гость: Мимо шел

    А по-моему они ее полностью всю и описали. Хлеб, макароны, картошка, молоко, сахар, чай. Все.! Полный список потребительской корзины.
    Да, в нее так же входит то что еще дешевле этого.

    PS тушенка только выпадает и идет по разряду боевых отравляющих веществ.

  3. 16.12.2020, 15:27
    Гость: Оттудова

    Напоминает лечение гангрены спиртовым раствором бриллиантового зелёного.

  5. 16.12.2020, 15:20
    Гость: Мимо шел

    Смешной заголовок у новости. Хлеб и макароны и так недороги, а тушенку не стоит есть даже даром.

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