«Пятерочка» и «Перекресток» снизят цены на хлеб, тушенку и макароны

11:42 16.12.2020

Компания X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») приняла решение обнулить торговую наценку на макароны, хлеб, говядину тушеную, черный чай, картофель, зерновые хлопья и молоко. Торговые расходы на эти виды товаров ритейлер покроет за свой счет, пишет РИА Новости.

С 16 декабря вышеперечисленные товары начнут продаваться по цене их закупки у поставщиков. В магазинах этт товары будут помечены специальными ценниками. Торговые расходы на них, куда входит аренда, логистика, коммунальные платежи и зарплата сотрудников, возьмет на себя Х5 Retail Group.

«Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей», — сказал главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Несколькими днями ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации с ценами на российском рынке продуктов. Согласно договоренностям, Минсельхоз, Минпромторг и ФАС заключат спецсоглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями для сдерживания цен на отдельные группы товаров. Указанные меры были приняты после скачка цен на некоторые виды продуктов, среди которых сахар, подсолнечное масло, мука, хлеб.