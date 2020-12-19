В Москве ОМОН вскрыл работавший по ночам бар

Сотрудники ОМОН в ночь на 19 декабря  вскрыли двери бара «Квартира» на Рочдельской улице в Пресненском районе Москвы, который продолжал работать после 23 часов, когда все заведения общепита в городе должны быть закрыты в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями. 

«Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией сегодня был проведен рейд по исполнению указа мэра Москвы Сергея Собянина о работе ночных клубов и ресторанов после 23:00. В частности, по адресу: ул. Рочдельская, д. 15, был проверен бар «Квартира». Ориентировочно в 00:20 с помощью сотрудников ОМОН были вскрыты закрытые двери бара. При проверке был обнаружен полный зал гостей, полным ходом продолжалось их обслуживание. О социальной дистанции речи и не шло. Все факты нарушений были зафиксированы», - рассказал Агентству городских новостей «Москва» главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Козлов.

За выявленные нарушения, согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ, юридическому лицу грозит штраф на сумму до 300 тыс. руб., а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

На записи, которая появилась в Сети, видно, как люди в бронежилетах с помощью инструмента вскрывают дверь и заходят в бар. В помещении много людей,  находящихся близко друг от друга.

Кроме того, нарушения были выявлены в соседнем заведении «Никуда не едем».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 19.12.2020, 20:01
    Гость: однозначно

    ОООООчень серьезное достижение омона и его кураторов!Всех наградить,мерседесами,квартирами и дачными участками!

  4. 19.12.2020, 19:16
    Гость: Ну

    Это даже не вирусологи знают что до 23-00 вирусы в кафе и ресторанах спят отдыхают, а после 23-00, особенно когда на небе Луна, и до утра они прыгают на полтора метра от человека к человеку как блохи. А под музыку , выпивку и закуску они еще более становятся активными. Поэтому пора посыпать дустом всех кто веселится по ночам в ночных клубах как "вирусы с короной". А если бы ВОЗ дал указание, то могли бы и высшую меру применить.

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