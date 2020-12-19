В Москве ОМОН вскрыл работавший по ночам бар
Сотрудники ОМОН в ночь на 19 декабря вскрыли двери бара «Квартира» на Рочдельской улице в Пресненском районе Москвы, который продолжал работать после 23 часов, когда все заведения общепита в городе должны быть закрыты в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями.
«Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией сегодня был проведен рейд по исполнению указа мэра Москвы Сергея Собянина о работе ночных клубов и ресторанов после 23:00. В частности, по адресу: ул. Рочдельская, д. 15, был проверен бар «Квартира». Ориентировочно в 00:20 с помощью сотрудников ОМОН были вскрыты закрытые двери бара. При проверке был обнаружен полный зал гостей, полным ходом продолжалось их обслуживание. О социальной дистанции речи и не шло. Все факты нарушений были зафиксированы», - рассказал Агентству городских новостей «Москва» главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Козлов.
За выявленные нарушения, согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ, юридическому лицу грозит штраф на сумму до 300 тыс. руб., а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
На записи, которая появилась в Сети, видно, как люди в бронежилетах с помощью инструмента вскрывают дверь и заходят в бар. В помещении много людей, находящихся близко друг от друга.
Кроме того, нарушения были выявлены в соседнем заведении «Никуда не едем».
Комментарии читателей Оставить комментарий
не пробовали?
за идиоты (см. ниже!
ОООООчень серьезное достижение омона и его кураторов!Всех наградить,мерседесами,квартирами и дачными участками!
Это даже не вирусологи знают что до 23-00 вирусы в кафе и ресторанах спят отдыхают, а после 23-00, особенно когда на небе Луна, и до утра они прыгают на полтора метра от человека к человеку как блохи. А под музыку , выпивку и закуску они еще более становятся активными. Поэтому пора посыпать дустом всех кто веселится по ночам в ночных клубах как "вирусы с короной". А если бы ВОЗ дал указание, то могли бы и высшую меру применить.
ОМОНу более заняться нечем?