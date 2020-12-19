В Москве ОМОН вскрыл работавший по ночам бар

16:11 19.12.2020

Сотрудники ОМОН в ночь на 19 декабря вскрыли двери бара «Квартира» на Рочдельской улице в Пресненском районе Москвы, который продолжал работать после 23 часов, когда все заведения общепита в городе должны быть закрыты в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями.

«Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией сегодня был проведен рейд по исполнению указа мэра Москвы Сергея Собянина о работе ночных клубов и ресторанов после 23:00. В частности, по адресу: ул. Рочдельская, д. 15, был проверен бар «Квартира». Ориентировочно в 00:20 с помощью сотрудников ОМОН были вскрыты закрытые двери бара. При проверке был обнаружен полный зал гостей, полным ходом продолжалось их обслуживание. О социальной дистанции речи и не шло. Все факты нарушений были зафиксированы», - рассказал Агентству городских новостей «Москва» главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Козлов.

За выявленные нарушения, согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ, юридическому лицу грозит штраф на сумму до 300 тыс. руб., а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

На записи, которая появилась в Сети, видно, как люди в бронежилетах с помощью инструмента вскрывают дверь и заходят в бар. В помещении много людей, находящихся близко друг от друга.

Кроме того, нарушения были выявлены в соседнем заведении «Никуда не едем».