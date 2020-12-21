В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих
Глава Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих слоев населения страны, пишет РИА Новости.
По ее словам, это поможет людям в условиях породожания базовых продуктов питания. Она назвала недопустимым повышение цен на основные продукты питания в условиях снижения зарплат и роста уровня безработицы.
Оглобина отметила, что правительство зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахарный песок и подсолнечное масло. Однако данное соглашение будет иметь силу только три месяца, после чего цены вновь "будет диктовать рынок".
В связи с этим, считает глава ОП, правительству необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих. С данной инициативой она уже обратилась в кабинет министров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Голодающему не надо давать рыбу.
Ему надо дать удочку, чтобы он смог эту рыбу сам поймать.
Кормить ленивых голодранцев - путь в никуда. Правильный путь - это создание обещанных когда-то в параллельной реальности 25 млн. рабочих мест.
Помогать надо только больным, инвалидам и пожилым, а трудоспособное население должно быть обеспечено нормальной и достойно оплачиваемой работой.
Дожили. Иного слова не скажешь.
Докатились
Не стыдное предложение от государства, так как в США - есть такие программы, так Наши бывшие ..( их видно!) стоят в очереди к кассе в норковых шубах, с перстнями на каждом пальце(!))) и расплачиваются ( по моему, я могу ошибаться в названии - Link) деньгами выделенными им от государства.., даже специальные магазины есть для них, а нормальные магазины , раз в неделю, устраивают для таких покупателей 15% скидку ( 65 и старше ) , для того что бы иметь лучший оборот..(?).. Средства там говорят не большие, но на еду - хватает.. Деньги могут начисляться как наличными ( тоже - мизер!? и не всем), а так же - только на питание, или вообще есть например дают им - только на питание, без наличных, на карту, автоматически начисляют.. и говорят, что кроме продуктов ты не можешь больше ничего купить ( пива, сигарет или мыло - забудь!).. Я знал как то такую бабульку , разговаривал с ней ( она из СССР еще) , так там ее же взрослые дети - оставили ее одну, хотя дети ее сами живут в Штатах , но не контактируют..((., так она мне рассказывала.. Думаю, что такое положение дел и сейчас в Америке с поддержкой малоимущих..
Помогать людям - не зазорно! Правильная инициатива, вот только надежный контроль нужен, так как для кумовства - это «копилка с ключом в кармане»!...
Всем удачи и не болеть!
У торгашей появится возможность просрочку бедным впаривать подороже.