В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

08:57 21.12.2020

Глава Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих слоев населения страны, пишет РИА Новости.

По ее словам, это поможет людям в условиях породожания базовых продуктов питания. Она назвала недопустимым повышение цен на основные продукты питания в условиях снижения зарплат и роста уровня безработицы.

Оглобина отметила, что правительство зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахарный песок и подсолнечное масло. Однако данное соглашение будет иметь силу только три месяца, после чего цены вновь "будет диктовать рынок".

В связи с этим, считает глава ОП, правительству необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих. С данной инициативой она уже обратилась в кабинет министров.