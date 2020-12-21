В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

Глава Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих слоев населения страны, пишет РИА Новости.

По ее словам, это поможет людям в условиях породожания базовых продуктов питания. Она назвала недопустимым повышение цен на основные продукты питания в условиях снижения зарплат и роста уровня безработицы.

Оглобина отметила, что правительство зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахарный песок и подсолнечное масло. Однако данное соглашение будет иметь силу только три месяца, после чего цены вновь "будет диктовать рынок". 

В связи с этим, считает глава ОП, правительству необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих. С данной инициативой она уже обратилась в кабинет министров. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2020, 15:48
    Гость: Капитан Очевидность

    Голодающему не надо давать рыбу.
    Ему надо дать удочку, чтобы он смог эту рыбу сам поймать.
    Кормить ленивых голодранцев - путь в никуда. Правильный путь - это создание обещанных когда-то в параллельной реальности 25 млн. рабочих мест.
    Помогать надо только больным, инвалидам и пожилым, а трудоспособное население должно быть обеспечено нормальной и достойно оплачиваемой работой.

  4. 21.12.2020, 14:45
    Гость: Влад 33

    Не стыдное предложение от государства, так как в США - есть такие программы, так Наши бывшие ..( их видно!) стоят в очереди к кассе в норковых шубах, с перстнями на каждом пальце(!))) и расплачиваются ( по моему, я могу ошибаться в названии - Link) деньгами выделенными им от государства.., даже специальные магазины есть для них, а нормальные магазины , раз в неделю, устраивают для таких покупателей 15% скидку ( 65 и старше ) , для того что бы иметь лучший оборот..(?).. Средства там говорят не большие, но на еду - хватает.. Деньги могут начисляться как наличными ( тоже - мизер!? и не всем), а так же - только на питание, или вообще есть например дают им - только на питание, без наличных, на карту, автоматически начисляют.. и говорят, что кроме продуктов ты не можешь больше ничего купить ( пива, сигарет или мыло - забудь!).. Я знал как то такую бабульку , разговаривал с ней ( она из СССР еще) , так там ее же взрослые дети - оставили ее одну, хотя дети ее сами живут в Штатах , но не контактируют..((., так она мне рассказывала.. Думаю, что такое положение дел и сейчас в Америке с поддержкой малоимущих..
    Помогать людям - не зазорно! Правильная инициатива, вот только надежный контроль нужен, так как для кумовства - это «копилка с ключом в кармане»!...
    Всем удачи и не болеть!

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