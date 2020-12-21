В Госдуме разработают законопроект о «зарплатах» для родителей

09:15 21.12.2020

Партия «Справедливая Россия» разрабатывает законопроект о выплатах родителям, которые будут назначаться ежемесячно вплоть до совершеннолетия детей.

О данной инициативе рассказал представитель фракции Олег Шеин в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, эта инициатива уже вызвала широкий резонанс и получила поддержку председателя комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослава Нилова, представителей Общественной палаты, а также Национальный родительский комитет.

В качестве примера он привел Францию, где подобная программа была успешно реализована. Сейчас в стране на четырех взрослых приходится 4 ребенка, тогда как в России 3 ребенка на четырех взрослых.

Шеин напомнил, что именно «Справедливая Россия» 15 лет назад предложила идею выплат материнского капитала, в которую «тоже никто не верил».

Ранее Шеин озвучивал свою идею в интервью. Он отмечал, что зарплаты матерям помогут увеличить рождаемость. Кроме того, по мнению депутата, необходимо помогать семьям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.