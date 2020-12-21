В Госдуме разработают законопроект о «зарплатах» для родителей
Партия «Справедливая Россия» разрабатывает законопроект о выплатах родителям, которые будут назначаться ежемесячно вплоть до совершеннолетия детей.
О данной инициативе рассказал представитель фракции Олег Шеин в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, эта инициатива уже вызвала широкий резонанс и получила поддержку председателя комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослава Нилова, представителей Общественной палаты, а также Национальный родительский комитет.
В качестве примера он привел Францию, где подобная программа была успешно реализована. Сейчас в стране на четырех взрослых приходится 4 ребенка, тогда как в России 3 ребенка на четырех взрослых.
Шеин напомнил, что именно «Справедливая Россия» 15 лет назад предложила идею выплат материнского капитала, в которую «тоже никто не верил».
Ранее Шеин озвучивал свою идею в интервью. Он отмечал, что зарплаты матерям помогут увеличить рождаемость. Кроме того, по мнению депутата, необходимо помогать семьям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
как во Франции, не надо?
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а выплаты на детей до 7 лет? Вы представляете сколько только одежды надо покупать каждый год подростку, который активно растёт?
Но на них ни копейки.
Сколько же много новых чиновников появится и все будут сидеть на распределении денег. Пря мо таки все больше становимся похожими на жителей Страны Дураков; поправки, обнуление, отмена коррупции, карточки на продовольствие, бесплатный суп, новые чиновничьи должности расширение контроля и охраны и много чего еще.....
Такое понятие, как репродуктивный труд, нужно закреплять в законодательстве и оплачивать такой труд наравне с другими видами трудовой деятельности. Чтобы у матери (или отца, если он один растит детей - такие ситуации тоже есть) был нормальный пенсионный стаж, если она вырастила например троих или более детей.
Только с этими "слугами", у которых государство рожать не просило, закон не примут.