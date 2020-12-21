В Госдуме разработают законопроект о «зарплатах» для родителей

Партия «Справедливая Россия» разрабатывает законопроект о выплатах родителям, которые будут назначаться ежемесячно вплоть до совершеннолетия детей.

О данной инициативе рассказал представитель фракции Олег Шеин в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, эта инициатива уже вызвала широкий резонанс и получила поддержку председателя комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослава Нилова, представителей Общественной палаты, а также Национальный родительский комитет.

В качестве примера он привел Францию, где подобная программа была успешно реализована. Сейчас в стране на четырех взрослых приходится 4 ребенка, тогда как в России 3 ребенка на четырех взрослых.

Шеин напомнил, что именно «Справедливая Россия» 15 лет назад предложила идею выплат материнского капитала, в которую «тоже никто не верил».

Ранее Шеин озвучивал свою идею в интервью. Он отмечал, что зарплаты матерям помогут увеличить рождаемость. Кроме того, по мнению депутата, необходимо помогать семьям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2020, 14:34
    Гость: а если одного

    как во Франции, не надо?
    -
    а выплаты на детей до 7 лет? Вы представляете сколько только одежды надо покупать каждый год подростку, который активно растёт?
    Но на них ни копейки.

  2. 21.12.2020, 14:20
    Гость: Евгений В

    Сколько же много новых чиновников появится и все будут сидеть на распределении денег. Пря мо таки все больше становимся похожими на жителей Страны Дураков; поправки, обнуление, отмена коррупции, карточки на продовольствие, бесплатный суп, новые чиновничьи должности расширение контроля и охраны и много чего еще.....

  3. 21.12.2020, 12:20
    Гость: Прокатят этот законопроект

    Такое понятие, как репродуктивный труд, нужно закреплять в законодательстве и оплачивать такой труд наравне с другими видами трудовой деятельности. Чтобы у матери (или отца, если он один растит детей - такие ситуации тоже есть) был нормальный пенсионный стаж, если она вырастила например троих или более детей.
    Только с этими "слугами", у которых государство рожать не просило, закон не примут.

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