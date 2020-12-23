Госдума приняла закон о минимальной цене на сигареты

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении расчета минимальной цены на табачную продукцию.

Данный законопроект был внесен группой депутатов от "Единой России" и ЛДПР в 2018 году. 

Как пишет газета "КоммерсантЪ", минимальную цену на сигареты было решено не привязывать к максимальной цене, которую устанавливает производитель.

Ранее закон устанавливал, что минимальная цена на сигареты должна быть на уровне 75% от максимальной розничной цены, которую устанавливают сами производители.

Новый закон вводит единую минимальную цену для всей продукции. Она будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4.

Как пишет издание, если бы данный закон действовал в 2020 году, то минимальная стоимость пачки сигарет составила бы 89,75 руб., в 2021 году она может вырасти до 107,78 руб.

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