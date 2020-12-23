Суд приговорил российского военного к 13 годам колонии за госизмену
Второй западный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы военнослужащего Алексея Сенокосова, признав его виновным в госизмене.
"Суд признал Алексея Сенокосова виновным по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. рублей, а также лишил звания майора", - сообщили в пресс-службе суда ТАСС.
Материалы уголовного дела находятся под грифом "совершенно секретно", поэтому суть обвинений в отношении Сенокосова не раскрывается.
Государственная измена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Трехстишник, у тебя паранойя? Иль интернет отключили?
тех,кто в гос.погонах надо военным Трибуналом ставить к стенке !С них особый спрос.И за предательство - особо.
он обнес летающий шойгунский штаб в Таганроге?
Себя опозорил, не видно в упор...
Зато прославляема, хоть несомненна,
Верховной достигшая власти Измена!
Чубайс оформил с американскими советниками все ценное в России на проходимцев,вроде ...Чубайса.Все изобретения СССР Чубайс предоставил эмиссарам из США.Это разве не измена СССР.Все полковники,забывшие присягу народу и СССР-,терпящие Лжедмитриев в Кремле-тоже есть изменники.