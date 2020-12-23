Суд приговорил российского военного к 13 годам колонии за госизмену

18:52 23.12.2020

Второй западный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы военнослужащего Алексея Сенокосова, признав его виновным в госизмене.

"Суд признал Алексея Сенокосова виновным по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. рублей, а также лишил звания майора", - сообщили в пресс-службе суда ТАСС.

Материалы уголовного дела находятся под грифом "совершенно секретно", поэтому суть обвинений в отношении Сенокосова не раскрывается.

Государственная измена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.