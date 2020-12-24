В Калининграде суд отправил в колонию супругов из-за фото сотрудника ФСБ

© KM.RU, Михаил Попов

В Калининграде суд огласил приговор супругам Антонине Зиминой и Константину Антонцу по делу о госизмене: пару обвиняли в том, что они раскрыли личность сотрудника ФСБ, который был гостем на их свадьбе. Зимину суд приговорил к 13 годам колонии общего режима, а Антонца — к 12,5 года в колонии строгого режима. Кроме того, супруги обязаны выплатить по 100 тыс. рублей, пишет Znak.com со ссылкой на адвоката подсудимой Михаила Баева, который намерен обжаловать приговор в вышестоящем суде.

Напомним, Антонина Зимина была задержана летом 2018 года по обвинению в раскрытии латвийской разведке данных о личности капитана ФСБ Максима Денисенко. По словам самой Зиминой, единственным доказательством по этому эпизоду стали фотографии с ее свадьбы с Константином Антонцом в 2015 году, куда был приглашен и Максим Денисенко — бывший однокурсник Зиминой по юрфаку БФУ им. И. Канта.

Как рассказывал отец подсудимой Константин Зимин, Максим Денисенко на свадьбе «не делал тайны из своей работы»: «Он, изрядно напившись, сам с удовольствием рассказывал гостям, что работает в ФСБ, фотографировался со всеми. А следователи считают, что именно Антонина передала латвийским спецслужбам фотографию Денисенко через интернет и подтвердила, что он действующий сотрудник ФСБ».

Через год после задержания Зиминой в СИЗО «Лефортово» оказался и ее муж Константин Антонец — тоже по обвинению в государственной измене. Однако что именно совершил Антонец, ФСБ не сообщала. Первоначально считалась, что в деле супругов есть только один эпизод, касающийся раскрытия личности Денисенко. Позднее «Коммерсантъ» писал, что в деле все-таки появился второй эпизод, который касается передачи супругами документов с грифом «секретно», якобы полученных Антонцом во время работы юристом в министерстве экономики Калининградской области. По информации источников Znak.com, речь может идти о дополнении к постановлению правительства России № 1275. В постановлении российского правительства от 29 ноября 2014 года, которое находится в открытом доступе, говорилось о выделении средств Калининградской области на поддержку юрлиц и резидентов особой экономической зоны региона. А в дополнении к постановлению № 344-13 от 11 апреля 2015 года, подготовленном уже в правительстве Калининградской области, могли утверждаться методика и порядок такой поддержки. Имеет ли дополнение гриф секретности,  неизвестно. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Фемида "зависла": Полтора года прошло после убийства русских героических парней… и ничего»
Большая пресс-конференция Владимира Путина: «Найдите 10 отличий»
«А был ли доклад Хрущева на XX съезде добровольным мероприятием? Не могло ли быть так, что он был вынужден пойти на этот доклад отчасти под внешним принуждением?»
«Космонавт за три копейки»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Оливер Стоун дал отповедь американцам, принижающим роль русских в войне
Оливер Стоун дал отповедь американцам, принижающим роль русских в войне
Россия восстановила проект по обкатке оружия в условиях Арктики
Выручка мировой индустрии видеоигр превзошла доходы кино и спорта
© KM.RU, Роман Погодаев
Китай остановил полеты в Великобританию из-за нового штамма коронавируса
© KM.RU, Петр Чайников
В России резко выросли цены на яйца, огурцы и помидоры
Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Стало известно о похищении из здания МИД РФ миллиона долларов
Матвиенко назвала дискриминацией введения «ковидных паспортов»
Большинство ветклиник в России могут попасть под риск закрытия