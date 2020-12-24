В Калининграде суд отправил в колонию супругов из-за фото сотрудника ФСБ

16:46 24.12.2020

В Калининграде суд огласил приговор супругам Антонине Зиминой и Константину Антонцу по делу о госизмене: пару обвиняли в том, что они раскрыли личность сотрудника ФСБ, который был гостем на их свадьбе. Зимину суд приговорил к 13 годам колонии общего режима, а Антонца — к 12,5 года в колонии строгого режима. Кроме того, супруги обязаны выплатить по 100 тыс. рублей, пишет Znak.com со ссылкой на адвоката подсудимой Михаила Баева, который намерен обжаловать приговор в вышестоящем суде.

Напомним, Антонина Зимина была задержана летом 2018 года по обвинению в раскрытии латвийской разведке данных о личности капитана ФСБ Максима Денисенко. По словам самой Зиминой, единственным доказательством по этому эпизоду стали фотографии с ее свадьбы с Константином Антонцом в 2015 году, куда был приглашен и Максим Денисенко — бывший однокурсник Зиминой по юрфаку БФУ им. И. Канта.

Как рассказывал отец подсудимой Константин Зимин, Максим Денисенко на свадьбе «не делал тайны из своей работы»: «Он, изрядно напившись, сам с удовольствием рассказывал гостям, что работает в ФСБ, фотографировался со всеми. А следователи считают, что именно Антонина передала латвийским спецслужбам фотографию Денисенко через интернет и подтвердила, что он действующий сотрудник ФСБ».

Через год после задержания Зиминой в СИЗО «Лефортово» оказался и ее муж Константин Антонец — тоже по обвинению в государственной измене. Однако что именно совершил Антонец, ФСБ не сообщала. Первоначально считалась, что в деле супругов есть только один эпизод, касающийся раскрытия личности Денисенко. Позднее «Коммерсантъ» писал, что в деле все-таки появился второй эпизод, который касается передачи супругами документов с грифом «секретно», якобы полученных Антонцом во время работы юристом в министерстве экономики Калининградской области. По информации источников Znak.com, речь может идти о дополнении к постановлению правительства России № 1275. В постановлении российского правительства от 29 ноября 2014 года, которое находится в открытом доступе, говорилось о выделении средств Калининградской области на поддержку юрлиц и резидентов особой экономической зоны региона. А в дополнении к постановлению № 344-13 от 11 апреля 2015 года, подготовленном уже в правительстве Калининградской области, могли утверждаться методика и порядок такой поддержки. Имеет ли дополнение гриф секретности, неизвестно.