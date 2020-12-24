Патриарх Кирилл призвал отказаться от покупки «левых» свечей
Столичные храмы могут закупать свечи сторонних производств, если такую продукцию не делает церковная фабрика "Софрино", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы.
"Софрино" является основным производителем предметов церковного обихода. Церковное предприятие, находящееся в Подмосковье, изготавливает продукцию художественного и ювелирного искусства, иконы, облачения, богослужебную утварь, в том числе свечи. Храмы закупают свечи централизовано и продают в розницу прихожанам с наценкой. Свечи, как говорят священники, одна из статей дохода храмов. При этом самые дешевые, простые свечи, как правило, доступны в храмах всем: их можно взять за любое пожертвование или бесплатно, пишет РИА Новости.
"Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения "левых" свечей", - сказал патриарх Кирилл, обращаясь к духовенству Московской епархии.
Он напомнил, что "Софрино" – один из важных источников пополнения бюджета Русской православной церкви Московского патриархата, и "отказ от поддержки Софрино – это отказ от поддержки многих важных программ, которые централизовано осуществляет сегодня Московская патриархия".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Угу, себестоимость одной свечки около рубля и делается она нифига не из пчелиного воска, а из отходов нефтеперегонки, в церквях она продаётся где - то за 15 - 20. Только ооооочень совестливые церковники покрывают свечку тооооненьким слоем пчелиного воска. А теперь погуглите в ютубе как работает и какая производительность "свечного станка барабанного типа". А сверхприбыль должны получать только "свои" люди, ничего личного, только бабло....
Плохи дела у ЗАО РПЦ, если даже втюхивание народу сказочных персонажей в Гимне и Конституции не приносит доходу ;-). Прошла мода на сей экстраваганс, прошла)).
Ха-ха, дежа вю - Отец Фёдор и его свечной заводик.
только бизнес.
Только не к лицу главному иерарху опускаться до публичного обсуждения темы гешефта...