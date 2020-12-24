Патриарх Кирилл призвал отказаться от покупки «левых» свечей

22:27 24.12.2020

Столичные храмы могут закупать свечи сторонних производств, если такую продукцию не делает церковная фабрика "Софрино", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы.

"Софрино" является основным производителем предметов церковного обихода. Церковное предприятие, находящееся в Подмосковье, изготавливает продукцию художественного и ювелирного искусства, иконы, облачения, богослужебную утварь, в том числе свечи. Храмы закупают свечи централизовано и продают в розницу прихожанам с наценкой. Свечи, как говорят священники, одна из статей дохода храмов. При этом самые дешевые, простые свечи, как правило, доступны в храмах всем: их можно взять за любое пожертвование или бесплатно, пишет РИА Новости.

"Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения "левых" свечей", - сказал патриарх Кирилл, обращаясь к духовенству Московской епархии.

Он напомнил, что "Софрино" – один из важных источников пополнения бюджета Русской православной церкви Московского патриархата, и "отказ от поддержки Софрино – это отказ от поддержки многих важных программ, которые централизовано осуществляет сегодня Московская патриархия".

