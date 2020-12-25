Россия вышла на 3 место в мире по числу камер видеонаблюдения

15:27 25.12.2020

Россия по числу установленных камер для видеонаблюдения заняла третье место в мире, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на исследование информационного аналитического агентства TelecomDaily.

Лидерство по количеству камер видеонаблюдения в стране принадлежит Китаю, где их насчитывается 200 млн. На втором месте - США с 50 млн камерами видеонаблюдений. В России же насчитывается около 13,5 млн камер, на 1 тыс. человек в России приходится 93 камеры.

По числу камер на 1 тыс. человек при этом лидирует США (152,8 камеры), следом идут Китай (143,6) и затем Россия.

В исследовании говорится, что в целом рынок облачного видеонаблюдения является одним из самых быстрорастущих сегментов IT. В 2019 г. его объем составлял $1,55 млрд, по итогам 2020 г. он прогнозируется на уровне $1,83 млрд. К 2024 г. рынок достигнет $2,75 млрд и вырастет за пять лет почти в 2 раза.

В России по итогам 2019 года объем рынка превысил 2,76 млрд рублей. Согласно предварительным прогнозам на 2020 г., рынок заработает 3,53 млрд руб., а к 2024 году выручка в этом секторе увеличится в 2,3 раза, до 6,36 млрд рублей.