Россия вышла на 3 место в мире по числу камер видеонаблюдения
Россия по числу установленных камер для видеонаблюдения заняла третье место в мире, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на исследование информационного аналитического агентства TelecomDaily.
Лидерство по количеству камер видеонаблюдения в стране принадлежит Китаю, где их насчитывается 200 млн. На втором месте - США с 50 млн камерами видеонаблюдений. В России же насчитывается около 13,5 млн камер, на 1 тыс. человек в России приходится 93 камеры.
По числу камер на 1 тыс. человек при этом лидирует США (152,8 камеры), следом идут Китай (143,6) и затем Россия.
В исследовании говорится, что в целом рынок облачного видеонаблюдения является одним из самых быстрорастущих сегментов IT. В 2019 г. его объем составлял $1,55 млрд, по итогам 2020 г. он прогнозируется на уровне $1,83 млрд. К 2024 г. рынок достигнет $2,75 млрд и вырастет за пять лет почти в 2 раза.
В России по итогам 2019 года объем рынка превысил 2,76 млрд рублей. Согласно предварительным прогнозам на 2020 г., рынок заработает 3,53 млрд руб., а к 2024 году выручка в этом секторе увеличится в 2,3 раза, до 6,36 млрд рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ооочень легко обнуляются.
Пусть все богатые и власть особенно, благодарят народ честной, что не сводят к нулю эти камеры.
Может по числу видеокамер мы занимаем 3 место, но числу заборов, автоматических ворот и калиток, шлагбаумов вокруг зданий мы точно в числе лидеров. Не хватает только прожекторов и вышек с автоматчиками. И будем жить как на зоне. Причем по своей воле.
Русский народ, может и должен стать орудием "гения из гениев"(знающий да разумеет).
В Америке много камер но мы их не замечаем и уж тем более они не используются полицией .чтобы гнобить и наживаться.
от РЕВОЛЮЦИИ.