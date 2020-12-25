Четыре человека погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

По предварительным данным, водитель автобуса мог заснуть за рулем

Четыре человека погибли, 11 получили травмы в результате автомобильной аварии на трассе в Рязанской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

По данным ведомства, рейсовый автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на бок на 247 км федеральной трассы Р-22 в районе села Высокое.

По предварительным данным, водитель автобуса мог заснуть за рулем. Всего в нем находились 26 человек, в том числе два водителя. 

По данным властей Волгоградской области, все пострадавшие - жители региона. Личности погибших устанавливаются. 

Власти Волгоградской и Рязанской областей совместно с перевозчиком организуют доставку пассажиров до места назначения. Первую группу отправят рейсовыми автобусами.

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