Четыре человека погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

09:32 25.12.2020

По предварительным данным, водитель автобуса мог заснуть за рулем

Четыре человека погибли, 11 получили травмы в результате автомобильной аварии на трассе в Рязанской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

По данным ведомства, рейсовый автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на бок на 247 км федеральной трассы Р-22 в районе села Высокое.

По предварительным данным, водитель автобуса мог заснуть за рулем. Всего в нем находились 26 человек, в том числе два водителя.

По данным властей Волгоградской области, все пострадавшие - жители региона. Личности погибших устанавливаются.

Власти Волгоградской и Рязанской областей совместно с перевозчиком организуют доставку пассажиров до места назначения. Первую группу отправят рейсовыми автобусами.