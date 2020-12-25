Власти РФ выделят на снижение уровня бедности более 15 триллионов рублей

12:06 25.12.2020

Власти выделят почти 15,3 трлн рублей на финансирование базовых мер по снижению уровня бедности в России и обеспечению роста реальных доходов россиян на 2019-2024 годы, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ Счетной палаты.

В документе говорится, что общий объем финансирования составит 15,294 трлн рублей , что покрывает 89% финансирования мероприятий, связанных с национальными целями по росту реальных доходов и снижению уровня бедности согласно ОНДП и Единому плану, или 26,6% финансирования мероприятий всех федеральных проектов и государственных программ.

Отмечается, что достижение целей на федеральном уровне будет осуществляться в рамках 992 мероприятий нацпроектов, федпроектов и госпрограмм.

По мнению аналитиков Счетной палаты, предпринятые меры помогут снизить уровень бедности в стране на 2,32 процентных пункта и росту реальных располагаемых доходов на 1,04 п.п.

При этом меры, направленные на поддержку семей с детьми до семи лет, должны способствовать сокращению бедности на 1,99 п.п. и росту реальных доходов на 0,82 п.п.

В документе также упоминается, что 19–20% малоимущих домохозяйств в России не получали никакой соцподдержки в 2014–2018 годах.