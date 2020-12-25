Власти РФ выделят на снижение уровня бедности более 15 триллионов рублей
Власти выделят почти 15,3 трлн рублей на финансирование базовых мер по снижению уровня бедности в России и обеспечению роста реальных доходов россиян на 2019-2024 годы, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ Счетной палаты.
В документе говорится, что общий объем финансирования составит 15,294 трлн рублей , что покрывает 89% финансирования мероприятий, связанных с национальными целями по росту реальных доходов и снижению уровня бедности согласно ОНДП и Единому плану, или 26,6% финансирования мероприятий всех федеральных проектов и государственных программ.
Отмечается, что достижение целей на федеральном уровне будет осуществляться в рамках 992 мероприятий нацпроектов, федпроектов и госпрограмм.
По мнению аналитиков Счетной палаты, предпринятые меры помогут снизить уровень бедности в стране на 2,32 процентных пункта и росту реальных располагаемых доходов на 1,04 п.п.
При этом меры, направленные на поддержку семей с детьми до семи лет, должны способствовать сокращению бедности на 1,99 п.п. и росту реальных доходов на 0,82 п.п.
В документе также упоминается, что 19–20% малоимущих домохозяйств в России не получали никакой соцподдержки в 2014–2018 годах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Деньги пойдут на создание комиссии по снижению уровня бедности , на зарплаты и премии чиновникам этой комиссии а также на создание комиссии наблюдения над комиссией по снижению уровня бедности. Результат , как говорится , немного предсказуем.
Честно скажу! Не пойму, куда деньги выделяются???? Чисто, как экономист по образованию????
Согласен, в отчетах, напишут: работа произведена большая, средств потраченно много!
Можно, конечно, тратить трилиарды, только если не персонального отчета, за бюджетные деньги, то это эйфория!!! Это я, мягко сказал.
Уважаемый господин, вы, лично вы верите, что деньги пойдут народу? И я не верю!. Мы с вами уверены только в одном, что бОльшая часть отпущенных денег окажется в карманах кремлевских и прикремлевских воров, а неиспользованный остаток растворится бесследно в банковском секторе. И какая то микроскопическая исчезающе малая доля их придется на оплату сволочей, прислужников системы, Ив Ивов, Викторов, Ибрагимов,Пистолетов, НХу и иже с ними. И если когда ни будь потом мы вспомним об этих деньгах, то нам расскажут в ответ про новые супер пупер толстые ракеты. Да и то при условии недостроенного для нас ГУЛАГа.
Как всегда, в конце года "Дед Мороз" со своими верными "снеговиками" подсчитали сколько осталось в казне нереализованного бабла, и вышло,что 54 триллиона рублей. После долгих споров(кому сколько?)решили объявить народу(благо народ никак не может проконтролировать маневры с бабками),что 39 триллионов рублей отдать на единый национальный план,а 15 триллионов рублей на снижение уровня бедности. Таким образом, "Дед Мороз" убивает сразу двух зайцев: верные "снеговики" довольны и народ всеми фибрами души чувствует,как уровень бедности снизился на 15 триллионов рублей...
"...предпринятые меры помогут снизить уровень бедности в стране на 2,32 процентных пункта и росту реальных располагаемых доходов на 1,04 п.п.". При таких затратах такие скромные результаты. Это как ? По поговорке о том, что гора родила мышь ? Похоже что так. Деньги как вода в песок уйдут. А ведь за такие деньги сколько предприятий можно было бы построить. Сколько людей работой обеспечить. Теми же самыми пресловутыми "высокотехнологичными рабочими местами". А в итоге все раздербанят и растащат.