Власти РФ выделят на снижение уровня бедности более 15 триллионов рублей

Власти выделят почти 15,3 трлн рублей на финансирование базовых мер по снижению уровня бедности в России и обеспечению роста реальных доходов россиян на 2019-2024 годы, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ Счетной палаты. 

В документе говорится, что общий объем финансирования составит 15,294 трлн рублей , что покрывает 89% финансирования мероприятий, связанных с национальными целями по росту реальных доходов и снижению уровня бедности согласно ОНДП и Единому плану, или 26,6% финансирования мероприятий всех федеральных проектов и государственных программ. 

Отмечается, что достижение целей на федеральном уровне будет осуществляться в рамках 992 мероприятий нацпроектов, федпроектов и госпрограмм.

По мнению аналитиков Счетной палаты, предпринятые меры помогут снизить уровень бедности в стране на 2,32 процентных пункта и росту реальных располагаемых доходов на 1,04 п.п.

При этом меры, направленные на поддержку семей с детьми до семи лет, должны способствовать сокращению бедности на 1,99 п.п. и росту реальных доходов на 0,82 п.п.

В документе также упоминается, что 19–20% малоимущих домохозяйств в России не получали никакой соцподдержки в 2014–2018 годах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.12.2020, 18:17
    Гость: Понятно

    Деньги пойдут на создание комиссии по снижению уровня бедности , на зарплаты и премии чиновникам этой комиссии а также на создание комиссии наблюдения над комиссией по снижению уровня бедности. Результат , как говорится , немного предсказуем.

  2. 25.12.2020, 18:07
    Гость: Шило

    Честно скажу! Не пойму, куда деньги выделяются???? Чисто, как экономист по образованию????
    Согласен, в отчетах, напишут: работа произведена большая, средств потраченно много!
    Можно, конечно, тратить трилиарды, только если не персонального отчета, за бюджетные деньги, то это эйфория!!! Это я, мягко сказал.

  3. 25.12.2020, 18:06
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Уважаемый господин, вы, лично вы верите, что деньги пойдут народу? И я не верю!. Мы с вами уверены только в одном, что бОльшая часть отпущенных денег окажется в карманах кремлевских и прикремлевских воров, а неиспользованный остаток растворится бесследно в банковском секторе. И какая то микроскопическая исчезающе малая доля их придется на оплату сволочей, прислужников системы, Ив Ивов, Викторов, Ибрагимов,Пистолетов, НХу и иже с ними. И если когда ни будь потом мы вспомним об этих деньгах, то нам расскажут в ответ про новые супер пупер толстые ракеты. Да и то при условии недостроенного для нас ГУЛАГа.

  4. 25.12.2020, 17:51
    Гость: Алевтина

    Как всегда, в конце года "Дед Мороз" со своими верными "снеговиками" подсчитали сколько осталось в казне нереализованного бабла, и вышло,что 54 триллиона рублей. После долгих споров(кому сколько?)решили объявить народу(благо народ никак не может проконтролировать маневры с бабками),что 39 триллионов рублей отдать на единый национальный план,а 15 триллионов рублей на снижение уровня бедности. Таким образом, "Дед Мороз" убивает сразу двух зайцев: верные "снеговики" довольны и народ всеми фибрами души чувствует,как уровень бедности снизился на 15 триллионов рублей...

  5. 25.12.2020, 17:43
    Гость: stalker

    "...предпринятые меры помогут снизить уровень бедности в стране на 2,32 процентных пункта и росту реальных располагаемых доходов на 1,04 п.п.". При таких затратах такие скромные результаты. Это как ? По поговорке о том, что гора родила мышь ? Похоже что так. Деньги как вода в песок уйдут. А ведь за такие деньги сколько предприятий можно было бы построить. Сколько людей работой обеспечить. Теми же самыми пресловутыми "высокотехнологичными рабочими местами". А в итоге все раздербанят и растащат.

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