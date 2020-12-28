Центробанк РФ ограничит инвесторам доступ к рискованным активам

Центробанк России подготовил законопроект, предусматривающий ограничения для неопытных инвесторов до конца 2022 года, пишет РБК

Согласно документу, инвесторам-новичкам можно будет приобретать российские акции, включенные в котировальные списки биржи (кроме облигаций), российские гособлигации, иностранные акции, допущенные к публичному обращению в РФ и входящие в хотя бы один зарубежный фондовый индекс из перечня ЦБ, облигации российских эмитентов с кредитным рейтингом не ниже установленного ЦБ (кроме структурных облигаций, выплаты по которым зависят от обстоятельств).

В список разрешеннх для неопытных инвесторов продуктов также войдут и облигации иностранных эмитентов, если это бонды стран - членов ЕС или ЕАЭС либо Великобритании, а также компаний, учрежденных в этих странах (при соблюдении некоторых условий).

Кроме того, можно будет приобретать ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному обращению в РФ или входящие в расчет как минимум одного иностранного фондового индекса из перечня ЦБ РФ, а также паи открытых, интервальных и биржевых инвестфондов и паи закрытых инвестфондов, не ограниченных в обороте.

Законопроект также предусматривает ограничение Центробанком продажи финансовых инструментов и квалифицированным инвесторам, если клиенту не будет предоставлена полная и достоверная информация о продукте и рисках, а также в случае, если сделка будет требовать специальных знаний и опыта.

Законопроект о категоризации инвесторов вступает в силу 1 апреля 2022 года. При этом, по данным ТАСС, Национальная ассоциация участников фондового рынка настаивает на перенос введения требования о тестировании инвесторов на осень 2021 год. Неопытные инвесторы, не сдавшие тест для покупки сложных инструментов, будут при заключении таких сделок ограничены лимитом в 100 тыс. рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.12.2020, 18:10
    Гость: stalker

    После всего перечисленного в вашем комментарии я бы посоветовал вам Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" почитать. Там все обязанности и полномочия ЦБ РФ прописаны. А уже потом других критиковать и политиканством заниматься. Я же говорю именно о не выполнении ЦБ РФ своих функций в соответствии с этим законом. Читайте законы и повышайте свою правовую грамотность.

  2. 28.12.2020, 14:10
    Гость: gvozd

    все верно - это НЕ Ваши деньги.
    да и не деньги это, а форма талонов.
    само ограничение, это Копия американского закона о создании категорий инвесторов, главная цель которго создать Барьер для быдла.. что бы оно не мешало Своим перетягивать на себя денежную массу.
    ваша "право" только яму копать и устанка стоять, а результаты вашего труда делить будут другие.
    это до основания прогнившая система социалистов.

  3. 28.12.2020, 14:06
    Гость: gvozd

    одной из основных обязанностей ЦБ РФ является поддержание курса рубля по отношению к основными валютам мира. А он отпустил его в свободное плавание.
    --
    я цб рф критикую постоянно, но тут вы ерунду написали.
    вопервых.
    цб рф не Обязан удерживать курс ни на каких уровнях - это Фактическая Закулисная кухня, но формальная не обязанность.
    сам Факт того что курс надо "удерживать" к длллару - это вовторых.
    Привязка рубля к доллару и есть де факто передача управления Рублем к фрс сша... что Тоже Фактическое положение дел, но уж точно не обязанность цб рф.
    втретьих.
    курсы рубля к доллару и Всех валют мира к доллару регулируются Кагалом в лице МВФ.
    МВФ именно для этого и создали - удержание курса доллара в разрешенных фрс параметрах.

    после перечисленного Выше - а зачем собсно вообще нужен цб рф если все за него делает фрс сша и мвф в частности?
    цб рф выполняет работу Секретаря и сторожевой собаки - что внутри рф быдло выпоняло приказы Кагала, и что бы правительство не вздумало рыпаться.
    так что частичная отвязка рубля от доллара - это был акт частичной независимости страны.
    если бы только не активное противодействие Агентов Кагала в правительстве - рф получило бы Совободу в монетарной политике.
    но противодействие Было.

  5. 28.12.2020, 11:52
    Гость: stalker

    По правде сказать, ЦБ РФ вообще перестал заниматься своими прямыми обязанностями. Так, например, одной из основных обязанностей ЦБ РФ является поддержание курса рубля по отношению к основными валютам мира. А он отпустил его в свободное плавание. Кстати, именно после этого США ввели первые санкции против России и тем самым фактически обрушили рубль. Ведь эти санкции были сигналом для иностранных финансовых спекулянтов делать ноги и выводить из нашей страны деньги. А именно на этих спекулянтов наш ЦБ РФ в своей политике и делал ставку, привлекая их заманчивыми предложениями в виде повышенных процентов по российским гособлигациям. Как следствие этого бегства, мы получили обесценивание рубля и наших государственных ценных бумаг. Кстати, все центральные банки ведущих стран мира пристально следят за курсом своих валют и всегда оказывают им поддержку, т.к. знают, что ослабление национальной валюты ведет к удорожанию жизни внутри страны. А это плохо влияет на социальной и экономической ситуации. И только ЦБ РФ этого не делает. Почему ? Не потому ли, что чужую волю извне исполняет. А наше политическое руководство все это видит и ничего не предпринимает. Это по поводу суверенитета России. И наконец, ЦБ РФ вообще не способствует обеспечению реального сектора экономики в стране живыми деньгами под низкие кредитные проценты. А то что делается, носит ограниченный и выборочный характер, который ничего в деле роста экономики не решает.

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