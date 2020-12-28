Центробанк РФ ограничит инвесторам доступ к рискованным активам
Центробанк России подготовил законопроект, предусматривающий ограничения для неопытных инвесторов до конца 2022 года, пишет РБК.
Согласно документу, инвесторам-новичкам можно будет приобретать российские акции, включенные в котировальные списки биржи (кроме облигаций), российские гособлигации, иностранные акции, допущенные к публичному обращению в РФ и входящие в хотя бы один зарубежный фондовый индекс из перечня ЦБ, облигации российских эмитентов с кредитным рейтингом не ниже установленного ЦБ (кроме структурных облигаций, выплаты по которым зависят от обстоятельств).
В список разрешеннх для неопытных инвесторов продуктов также войдут и облигации иностранных эмитентов, если это бонды стран - членов ЕС или ЕАЭС либо Великобритании, а также компаний, учрежденных в этих странах (при соблюдении некоторых условий).
Кроме того, можно будет приобретать ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному обращению в РФ или входящие в расчет как минимум одного иностранного фондового индекса из перечня ЦБ РФ, а также паи открытых, интервальных и биржевых инвестфондов и паи закрытых инвестфондов, не ограниченных в обороте.
Законопроект также предусматривает ограничение Центробанком продажи финансовых инструментов и квалифицированным инвесторам, если клиенту не будет предоставлена полная и достоверная информация о продукте и рисках, а также в случае, если сделка будет требовать специальных знаний и опыта.
Законопроект о категоризации инвесторов вступает в силу 1 апреля 2022 года. При этом, по данным ТАСС, Национальная ассоциация участников фондового рынка настаивает на перенос введения требования о тестировании инвесторов на осень 2021 год. Неопытные инвесторы, не сдавшие тест для покупки сложных инструментов, будут при заключении таких сделок ограничены лимитом в 100 тыс. рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
После всего перечисленного в вашем комментарии я бы посоветовал вам Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" почитать. Там все обязанности и полномочия ЦБ РФ прописаны. А уже потом других критиковать и политиканством заниматься. Я же говорю именно о не выполнении ЦБ РФ своих функций в соответствии с этим законом. Читайте законы и повышайте свою правовую грамотность.
все верно - это НЕ Ваши деньги.
да и не деньги это, а форма талонов.
само ограничение, это Копия американского закона о создании категорий инвесторов, главная цель которго создать Барьер для быдла.. что бы оно не мешало Своим перетягивать на себя денежную массу.
ваша "право" только яму копать и устанка стоять, а результаты вашего труда делить будут другие.
это до основания прогнившая система социалистов.
одной из основных обязанностей ЦБ РФ является поддержание курса рубля по отношению к основными валютам мира. А он отпустил его в свободное плавание.
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я цб рф критикую постоянно, но тут вы ерунду написали.
вопервых.
цб рф не Обязан удерживать курс ни на каких уровнях - это Фактическая Закулисная кухня, но формальная не обязанность.
сам Факт того что курс надо "удерживать" к длллару - это вовторых.
Привязка рубля к доллару и есть де факто передача управления Рублем к фрс сша... что Тоже Фактическое положение дел, но уж точно не обязанность цб рф.
втретьих.
курсы рубля к доллару и Всех валют мира к доллару регулируются Кагалом в лице МВФ.
МВФ именно для этого и создали - удержание курса доллара в разрешенных фрс параметрах.
после перечисленного Выше - а зачем собсно вообще нужен цб рф если все за него делает фрс сша и мвф в частности?
цб рф выполняет работу Секретаря и сторожевой собаки - что внутри рф быдло выпоняло приказы Кагала, и что бы правительство не вздумало рыпаться.
так что частичная отвязка рубля от доллара - это был акт частичной независимости страны.
если бы только не активное противодействие Агентов Кагала в правительстве - рф получило бы Совободу в монетарной политике.
но противодействие Было.
Вам же сказано разделят на категории За каждую категорию надо будет платить
По правде сказать, ЦБ РФ вообще перестал заниматься своими прямыми обязанностями. Так, например, одной из основных обязанностей ЦБ РФ является поддержание курса рубля по отношению к основными валютам мира. А он отпустил его в свободное плавание. Кстати, именно после этого США ввели первые санкции против России и тем самым фактически обрушили рубль. Ведь эти санкции были сигналом для иностранных финансовых спекулянтов делать ноги и выводить из нашей страны деньги. А именно на этих спекулянтов наш ЦБ РФ в своей политике и делал ставку, привлекая их заманчивыми предложениями в виде повышенных процентов по российским гособлигациям. Как следствие этого бегства, мы получили обесценивание рубля и наших государственных ценных бумаг. Кстати, все центральные банки ведущих стран мира пристально следят за курсом своих валют и всегда оказывают им поддержку, т.к. знают, что ослабление национальной валюты ведет к удорожанию жизни внутри страны. А это плохо влияет на социальной и экономической ситуации. И только ЦБ РФ этого не делает. Почему ? Не потому ли, что чужую волю извне исполняет. А наше политическое руководство все это видит и ничего не предпринимает. Это по поводу суверенитета России. И наконец, ЦБ РФ вообще не способствует обеспечению реального сектора экономики в стране живыми деньгами под низкие кредитные проценты. А то что делается, носит ограниченный и выборочный характер, который ничего в деле роста экономики не решает.