Центробанк РФ ограничит инвесторам доступ к рискованным активам

08:59 28.12.2020

Центробанк России подготовил законопроект, предусматривающий ограничения для неопытных инвесторов до конца 2022 года, пишет РБК.

Согласно документу, инвесторам-новичкам можно будет приобретать российские акции, включенные в котировальные списки биржи (кроме облигаций), российские гособлигации, иностранные акции, допущенные к публичному обращению в РФ и входящие в хотя бы один зарубежный фондовый индекс из перечня ЦБ, облигации российских эмитентов с кредитным рейтингом не ниже установленного ЦБ (кроме структурных облигаций, выплаты по которым зависят от обстоятельств).

В список разрешеннх для неопытных инвесторов продуктов также войдут и облигации иностранных эмитентов, если это бонды стран - членов ЕС или ЕАЭС либо Великобритании, а также компаний, учрежденных в этих странах (при соблюдении некоторых условий).

Кроме того, можно будет приобретать ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному обращению в РФ или входящие в расчет как минимум одного иностранного фондового индекса из перечня ЦБ РФ, а также паи открытых, интервальных и биржевых инвестфондов и паи закрытых инвестфондов, не ограниченных в обороте.

Законопроект также предусматривает ограничение Центробанком продажи финансовых инструментов и квалифицированным инвесторам, если клиенту не будет предоставлена полная и достоверная информация о продукте и рисках, а также в случае, если сделка будет требовать специальных знаний и опыта.

Законопроект о категоризации инвесторов вступает в силу 1 апреля 2022 года. При этом, по данным ТАСС, Национальная ассоциация участников фондового рынка настаивает на перенос введения требования о тестировании инвесторов на осень 2021 год. Неопытные инвесторы, не сдавшие тест для покупки сложных инструментов, будут при заключении таких сделок ограничены лимитом в 100 тыс. рублей.