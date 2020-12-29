В ходе штурма Среднеуральского монастыря задержан отец Сергий Романов

В ночь на 29 декабря сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом Среднеуральский женский монастырь, где находился бывший схиигумен Сергий Романов.

На видео в Youtube голос за кадром рассказывает, что люди в масках, не представившись и не назвав цели своего визита, взломали двери в монастырскую бухгалтерию, вынесли оттуда сейфы, перевернули иконы. Они заходили в каждую келью, проводили там обыск - все это делалось без понятых, за закрытыми дверями, никого туда не впускали.

К монахам, которые пытались препятствовать незаконному вторжению, была применена физическая сила. Сам бывший схиигумен Сергий Романов доставлен на допрос в СКР по Свердловской области. На вопрос, на основании какого документа он был задержан, сотрудник правоохранительных органов ответил: «Я не понимаю смысла вашего вопроса».

В отношении схимонаха Сергия (Романова) возбуждены уголовные дела по трем статьям, ему уже предъявлены обвинения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Светлану Герасимову. Это ч.3 ст. 101.1 УК (о склонении к самоубийству), по ч.3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК (самоуправство).

Поводом для этого стала одна из проповедей Сергия, опубликованных в Youtube, на которой присутствовали дети, где он призывает своих сторонников «умереть за Россию».

По данным газеты "КоммерсантЪ", во время проповеди Сергий приводил в пример историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской. Ее Серафим Саровский благословил на смерть вместо ее брата Михаила Мантурова. После чего Сергий спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей.

"Речь шла не о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, о патриотизме", — цитирует издание слова представителя монастыря Дмитрия Савченко. 

Проповедь силовики проверяли по заявлению уполномоченного по правам ребенка по Свердловской области Игоря Морокова.

Дело возбуждено и расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР России.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на адвокатов бывшего схимонаха, его уже отправили в Москву.

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий попал в центр внимания в связи со своими высказываниями о пандемии COVID-19, которую он называл «псевдопандемия». В своих проповедях он утверждал, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы».

Из-за подобных высказываний церковный суд лишил его сана.


 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.12.2020, 19:41
    Гость: Иван Иваныч

    В России построено 4 новых трубных завода. При чем здесь харцызский трубный завод на территории Донецкой Народной Республики?

  3. 29.12.2020, 19:39
    Гость: Иван Иваныч

    Чемезов, Рогозин, Таликов, Кириенко, Погосян, Соломонов, Лобаев( изобретатель, предприниматель и владелец фирмы, производящей самые дальнобойные в мире снайперские винтовки) и много других. И то что мы вернулись в высшую лигу двигателестроения, авиастроения, судостроения, вагоностроения и машиностроения, и то что поставили 70 комплектов с- 400, что равно 560 пусковым установкам. Это как же надо продираться супостату, учитывая что с-400 всего лишь один сегмент.

  4. 29.12.2020, 19:23
    Гость: а

    что эта жизнь временная, отправимся в Отцу на его вотчину, уйдем от этих морадеров, там тепло, там у Отца хорошо. Ведь в этом смысл любой религии.

  5. 29.12.2020, 19:20
    Гость: Иисус

    сказал; если будут поносить и притеснять вас за имя мое радуйтесь. Они хотят человека довести до суицида. Церковь как пиявка присасывается к денежным государственным потокам, а за это людям лапшу вешает. В СССР церковь не могла содержать все храмы, она была отделена от государства, и люди надеялись только на себя, не то что сейчас надеются на то что никто не видел и не осязал. Опиум прям как в Китае англичане оболванивали люд.

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