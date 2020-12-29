В ходе штурма Среднеуральского монастыря задержан отец Сергий Романов

08:32 29.12.2020

В ночь на 29 декабря сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом Среднеуральский женский монастырь, где находился бывший схиигумен Сергий Романов.

На видео в Youtube голос за кадром рассказывает, что люди в масках, не представившись и не назвав цели своего визита, взломали двери в монастырскую бухгалтерию, вынесли оттуда сейфы, перевернули иконы. Они заходили в каждую келью, проводили там обыск - все это делалось без понятых, за закрытыми дверями, никого туда не впускали.

К монахам, которые пытались препятствовать незаконному вторжению, была применена физическая сила. Сам бывший схиигумен Сергий Романов доставлен на допрос в СКР по Свердловской области. На вопрос, на основании какого документа он был задержан, сотрудник правоохранительных органов ответил: «Я не понимаю смысла вашего вопроса».

В отношении схимонаха Сергия (Романова) возбуждены уголовные дела по трем статьям, ему уже предъявлены обвинения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Светлану Герасимову. Это ч.3 ст. 101.1 УК (о склонении к самоубийству), по ч.3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК (самоуправство).

Поводом для этого стала одна из проповедей Сергия, опубликованных в Youtube, на которой присутствовали дети, где он призывает своих сторонников «умереть за Россию».

По данным газеты "КоммерсантЪ", во время проповеди Сергий приводил в пример историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской. Ее Серафим Саровский благословил на смерть вместо ее брата Михаила Мантурова. После чего Сергий спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей.

"Речь шла не о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, о патриотизме", — цитирует издание слова представителя монастыря Дмитрия Савченко.

Проповедь силовики проверяли по заявлению уполномоченного по правам ребенка по Свердловской области Игоря Морокова.

Дело возбуждено и расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР России.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на адвокатов бывшего схимонаха, его уже отправили в Москву.

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий попал в центр внимания в связи со своими высказываниями о пандемии COVID-19, которую он называл «псевдопандемия». В своих проповедях он утверждал, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы».

Из-за подобных высказываний церковный суд лишил его сана.



