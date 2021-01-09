При сходе лавины на курорт в Норильске погибли три человека

На горнолыжной базе «Гора отдельная» в Норильске сошла лавина. Снегом накрыло территорию в 300 квадратных метров. 

Под завалами спасатели обнаружили тело ребенка. «Найден погибший ребенок, полтора года, мальчик», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Позже спасатели обнаружили тело мужчины. Ранее под снегом нашли тело 38-летней женщины.

Одного пострадавшего — 14-летнего подростка — госпитализировали с тяжелыми травмами. По данным регионального управления СК, взрослые приходились родителями ребенку и подростку, пишет РБК.

Кроме того, по официальной информации, при сходе лавины пострадал еще один человек. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести, пострадавший отказался от госпитализации.

Лавина в районе Талнах в Норильске сошла в ночь на 9 января. Она засыпала несколько туристических домов, в некоторых из которых были люди. 

Следователи переквалифицировали дело о гибели и травмировании людей на более тяжкую статью, сообщает «Интерфакс». Как рассказали в пресс-службе красноярского главка СКР, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека), которое в дальнейшем было переквалифицировано на часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) в связи с увеличением количества погибших.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.01.2021, 17:40
    Гость: Пенсионер

    Одни едут отдыхать на Мальдивы или Куршавель, а другие - Норилск или Магадан, каждому свое, как было написано на входе в Освенцим.

  4. 09.01.2021, 11:47
    Гость: Вау

    В Норильске оказывается есть курорт! Интересно, кому дают туда путёвки? Надеюсь, демократозоидам из ЕдРа?

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