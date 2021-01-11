МЧС РФ предложили обязать производителей делать сигареты самозатухающими

10:35 11.01.2021

МЧС России совместно с Минздравом работает над введением новых требований для производителей сигарет.

Как пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, в частности, производители обязаны будут делать сигареты самозатухающими.

По его словам, практика производства подобных сигарет широко распространена в Европе. Подобные сигареты были и во времена СССР, что существенно снизило число бытовых пожаров.

Согласно разрабатываемому стандарту, в сигаретную бумагу будет необходимо вставлять некое приспособление в форме кольца, которое, в случае отсутствия затяжки, приводит к гашению сигареты.

Ожидается, что данный стандарт будет утвержден в России через два года.

На сегодняшний день в России фиксируется большое количество пожаров из-за неосторожного курения, в том числе в состоянии опьянения. Непотушенная сигарета падает на пол, другие вещи быта, а так как температура в зоне соприкосновения с поверхностью достигает 450 градусов, быстро возникает возгорание, приводящее в пожарам и часто гибели людей.