МЧС РФ предложили обязать производителей делать сигареты самозатухающими
МЧС России совместно с Минздравом работает над введением новых требований для производителей сигарет.
Как пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, в частности, производители обязаны будут делать сигареты самозатухающими.
По его словам, практика производства подобных сигарет широко распространена в Европе. Подобные сигареты были и во времена СССР, что существенно снизило число бытовых пожаров.
Согласно разрабатываемому стандарту, в сигаретную бумагу будет необходимо вставлять некое приспособление в форме кольца, которое, в случае отсутствия затяжки, приводит к гашению сигареты.
Ожидается, что данный стандарт будет утвержден в России через два года.
На сегодняшний день в России фиксируется большое количество пожаров из-за неосторожного курения, в том числе в состоянии опьянения. Непотушенная сигарета падает на пол, другие вещи быта, а так как температура в зоне соприкосновения с поверхностью достигает 450 градусов, быстро возникает возгорание, приводящее в пожарам и часто гибели людей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
бы еще с звуковым сигналом и блютуз.
С пожарами решили бороться? Тогда поджигателей и чёрных лесорубов, а так же их "работодателей" расстреливать начните. И правда, как мы жили в СССР спокойно. То ли дело сейчас - такие правила напридумывали, что без штрафа никто не останется. Правда, горит чаще и больше, но это уже не важно. Главное ШТРАФОВАТЬ. Причём не важно кого.
А так же костры, газ, бензин, ....
Как мы без этого жили в СССР непонятно.
А народу-то было больше!