Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции
Миллиардер Алексей Мордашов (владелец «Северстали» и «Силовых машин») заявил, что экономическая изоляция обернется для России полной катастрофой. По словам бизнесмена, Россия не в силах отказаться от внешнеэкономических связей, поскольку страна сильно зависима от экспорта и импорта товаров и сырья.
«Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмется раза в два, мы просто физически встанем», — цитирует бизнесмена РБК, который выступил на Гайдаровском форуме.
Как пояснил предприниматель, примерно половина бюджета РФ зависит от поступления доходов от нефтегазового экспорта, экономика теснейше интегрирована в мировую. Если у России исчезнет возможность экспортировать, то отрасли вроде машиностроения и нефтегазовой промышленности просто встанут.
Алексей Мордашов также подчеркнул, что необходимо защищать российский рынок и меры его стимулирования, однако такая политика не должна заслонять «фундаментального факта», что автаркия для России невозможна.
«Она обернется полной экономической катастрофой», — заключил бизнесмен.
Комментарии читателей Оставить комментарий
" Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции"
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Понятно, заработавший "непосильным трудом" господин долларовый миллиардер боится ПРЕЖДЕ всего за свои миллиарды, которые
естественно находятся в западных банках. Наивно думать, что его волнует в самом деле экономика России. Для него и ему подобных
Россия - это в первую очередь место, откуда можно выкачивать миллиарды и переводя их в западные банки т.е. его деньги работают
на экономику Запада. Вод и вся подоплека его выступления на форуме. Ясно также, что эта лавочка по перекачке ресурсов из России
на Запад рано или поздно должна закрыться, если России хочет остаться как государство. Как надо делать - смотри Китай.
Эти олигархи гонят за границу нефтепродукты и металлы, и вопят о катастрофе в случае изоляции страны. Нечего металл за границу гнать, гадя экологию в городах при их производстве. Эти металлы должны на свою промышленность работать.
Не понятно, о чём говорит Мордашов, к кому и к чему он взывает. Кто собирается "завтра прекратить внешнеэкономическую деятельность", лишить Россию возможности экспортировать. Насколько понимаю, российское правительство этого не планирует. А если это собираются сделать наши западные "партнёры", то как, по-мнению миллиардера следует поступить России? Уж не вернуться ли к политике 90-х годов?
"Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции"
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Нет! Просто это КАТАСТРОФА для Мордашова и иже с ним!
Россия - единственная страна на свете, предназначенная для полного господства над всем миром всё нынешнее тысячелетие. Да здравствует священный и непобедимый Русский мир на всей планете!