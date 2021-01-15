" Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции"

20:29 15.01.2021

Миллиардер Алексей Мордашов (владелец «Северстали» и «Силовых машин») заявил, что экономическая изоляция обернется для России полной катастрофой. По словам бизнесмена, Россия не в силах отказаться от внешнеэкономических связей, поскольку страна сильно зависима от экспорта и импорта товаров и сырья.

«Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмется раза в два, мы просто физически встанем», — цитирует бизнесмена РБК, который выступил на Гайдаровском форуме.

Как пояснил предприниматель, примерно половина бюджета РФ зависит от поступления доходов от нефтегазового экспорта, экономика теснейше интегрирована в мировую. Если у России исчезнет возможность экспортировать, то отрасли вроде машиностроения и нефтегазовой промышленности просто встанут.

Алексей Мордашов также подчеркнул, что необходимо защищать российский рынок и меры его стимулирования, однако такая политика не должна заслонять «фундаментального факта», что автаркия для России невозможна.

«Она обернется полной экономической катастрофой», — заключил бизнесмен.