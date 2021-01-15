Школы всех регионов России вернутся к очному обучению

14:18 15.01.2021

Во всех российских регионах с 18 января школы возобновят очное обучение. Карантин остается действовать только для 10 школ в семи регионах. Об этом в эфире «России 24» заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов России, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляют традиционный образовательный процесс», — сказал глава ведомства.

По словам министра, информация о постоянной дистанционке, которая в последнее время распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности.

Накануне, 14 января, чиновник заявлял, что школы большинства регионов России с начала 2021 года вернули учеников за парты, и отмечал продуктивную работу министерства и региональных властей в части защиты здоровья. Тогда же о возвращении всех учеников в школы объявил столичный мэр Сергей Собянин. Школам и другим учебным учреждениям поручили максимально строго соблюдать меры санитарной безопасности. Классы будут уходить на удаленку при первом же случае коронавируса.