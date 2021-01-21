Собянин смягчил ряд ограничений, введенных из-за пандемии

09:47 21.01.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил часть ограничений, введенных в связи с пандемией.

Так, с 22 января возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. При этом максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25 до 50 процентов от общей вместительности.

Колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства Москвы возвращаются к обычному режиму работы. Также отменяются ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в Торговых центрах, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Но их заполняемость не должна превышать также 50%.

При этом часть ограничений сохраняется. Так, требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на дистанционную работу остается в силе. Также сохраняются ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений.

Также сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Их карты будут разблокированы только в случае прохождения вакцинации.

В высших учебных заведениях, подведомственных правительству Москвы, продлевают дистанционное обучение до 6 февраля.