Собянин смягчил ряд ограничений, введенных из-за пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил часть ограничений, введенных в связи с пандемией.

Так, с 22 января возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. При этом максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25 до 50 процентов от общей вместительности.

Колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства Москвы возвращаются к обычному режиму работы. Также отменяются ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в Торговых центрах, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Но их заполняемость не должна превышать также 50%. 

При этом часть ограничений сохраняется. Так, требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на дистанционную работу остается в силе. Также сохраняются ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений. 

Также сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Их карты будут разблокированы только в случае прохождения вакцинации. 

В высших учебных заведениях, подведомственных правительству Москвы, продлевают дистанционное обучение до 6 февраля.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.01.2021, 11:15
    Гость: Московская пенсионерка

    Пишу везде! Карту заблокировали из-за того, что я якобы совсем больна и отношусь к зоне высокого риска (это из смс). Кстати, считаюсь онкобольной, так как состою на учете в онкодиспансере. А на деле просто удаляла там родинки! Уж простите за интимные подробности. КАк же мне такой старой (63) и больной можно колоть вакцину?! С детства известно, что больным прививку делать нельзя! Шантаж с картой омерзителен!Деньги на эту льготу выделены. Вопрос КОМУ?! Издевательство продолжается.

  3. 21.01.2021, 11:02
    Гость: Дед Кузя

    "Их карты будут разблокированы только в случае прохождения вакцинации."

    По*лец

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