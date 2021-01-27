Депутат «Единой России» лишился золотых приисков на 38 миллиардов рублей

12:58 27.01.2021

Замоскворецкий суд Москвы взыскал c бывшего первого вице-губернатора Приморского края, депутата от «Единой России», члена комитета по транспорту и строительству Госдумы Сергея Сопчука его долю в золотодобывающей компании «Терней золото».

Следствие считает, что незаконный бизнес мог принести Сопчуку свыше 38 миллиардов рублей золотом и серебром. Теперь этот доход получит государство, сообщает «Комсомольская правда».

Как было установлено, на госдолжности Сопчук незаконно занимался предпринимательством, а узнать это удалось благодаря его конфликту с партнером, который также оказался бывшим депутатом Госдумы.

Во время обысков Сопчук пытался использовал свой статус, чтобы оказать противодействие: забрал документы, которые могли представлять интерес для следствия. Но вся необходимая информация в Генпрокуратуре уже была. Доказательная база строилось на показаниях партнера депутат Сопчука - экс-депутата Госдумы Василия Усольцева, который также не имел права заниматься коммерцией.

По данным следствия, за последние 10 лет они вложили в «Терней золото» свыше миллиарда рублей. Став собственниками, 99,73% акций предприятия были переданы сестре Сопчука. Но впоследствии выяснилось, что удачная геологическая разведка может принести 38,5 миллиардов рублей (почти 8 тонн золота и около тонны серебра), партнеры не смогли поделить шкуру неубитого медведя и поссорились.

В 2017 году Усольцев был задержан и дал признательные показания.