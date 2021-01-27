Депутат «Единой России» лишился золотых приисков на 38 миллиардов рублей

Сергей Сопчук

Замоскворецкий суд Москвы взыскал c бывшего первого вице-губернатора Приморского края, депутата от «Единой России», члена комитета по транспорту и строительству Госдумы Сергея Сопчука его долю в золотодобывающей компании «Терней золото».

Следствие считает, что незаконный бизнес мог принести Сопчуку свыше 38 миллиардов рублей золотом и серебром. Теперь этот доход получит государство, сообщает «Комсомольская правда».

Как было установлено, на госдолжности Сопчук незаконно занимался предпринимательством, а узнать это удалось благодаря его конфликту с партнером, который также оказался бывшим депутатом Госдумы.

Во время обысков Сопчук пытался использовал свой статус, чтобы оказать противодействие: забрал документы, которые могли представлять интерес для следствия. Но вся необходимая информация в Генпрокуратуре уже была. Доказательная база строилось на показаниях партнера депутат Сопчука - экс-депутата Госдумы Василия Усольцева, который также не имел права заниматься коммерцией.

По данным следствия, за последние 10 лет они вложили в «Терней золото» свыше миллиарда рублей. Став собственниками, 99,73% акций предприятия были переданы сестре Сопчука. Но впоследствии выяснилось, что удачная геологическая разведка может принести 38,5 миллиардов рублей (почти 8 тонн золота и около тонны серебра), партнеры не смогли поделить шкуру неубитого медведя и поссорились.

В 2017 году Усольцев был задержан и дал признательные показания.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 27.01.2021, 17:46
    Гость: а почему предприятие не огосударствлено?

    Акции тоже должны быть конфисковангы и переданы в собственность Госбанку России (не путать сч ЦБ)

Все комментарии (36)
Выбор читателей
Просвещение, знания
«Чем больше говорим об искажении истории и "выводим на чистую воду проклятых фальсификаторов", тем глубже ловушку готовим сами для себя»
Навальный
«Смятение и раздор в верхах, усиление внутриэлитной вражды – вот чего жаждет Запад, командируя Навального в нашу страну»
Акции протеста во Владивостоке
На Дальнем Востоке проходят акции в поддержку Навального
Митинг в поддержку Навального в Москве
В Москве начались задержания оппозиционеров
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Почти 90% врачей выступили за реальные сроки за нападение на них
Стоп-кадр с видео в YouTube
ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом» в Геленджике
© KM.RU, Илья Шабардин
Россияне стали брать меньше кредитов на покупку автомобилей
Фото с сайта kremlin.ru
Путин отметил конкуренцию цифровых гигантов с государствами
Defiant-X
США показали новый концепт вертолета будущего
Путин. Давос
Путин заявил о вероятности «борьбы всех против всех»
В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
В квартирах Навального и его жены проходят обыски