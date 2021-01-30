Прекращено дело против сотрудников «Энергии», обвиняемых в аварии «Протона»

14:18 30.01.2021

За истечением сроков давности было прекращено уголовное преследование сотрудников РКК «Энергия», которые обвинялись в аварии ракеты-носителя «Протон-М» с тремя спутниками ГЛОНАСС в 2010 году.

Королевский городской суд Московской области также оставил без рассмотрения иск Минобороны к фигурантам на сумму 2,3 млрд рублей (будет разбираться в рамках гражданского судопроизводства).

От уголовной ответственности были освобождены начальник 242-го отдела РКК «Энергия» Станислав Балакин, зам. начальника отделения по бортовым и наземным системам космических аппаратов и средств выведения Сергей Ломтев, зам. руководителя научно-технического центра по системам средств выведения Александр Мартынов и инженер Юрий Большигин.

Все четверо фигурантов находились под подписками о невыезде и не признавали свою вину, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и спутниками «Глонасс-М» 5 декабря 2010 года завершился аварией. Следствие считает, что причиной стала неверно рассчитанная формула: в бак разгонного блока было залито на 1,6 т жидкого кислорода больше, чем требовалось. Ущерб государству был оценен в 4 млрд руб.

После аварии были уволены вице-президент РКК «Энергия» Вячеслав Филин и зам. руководителя «Роскосмоса» Виктор Ремишевский. Возглавлявшему в то время «Роскосмос» Анатолию Перминову был объявлен выговор. Свою должность он покинул в 2011 году.