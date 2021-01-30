Прекращено дело против сотрудников «Энергии», обвиняемых в аварии «Протона»

За истечением сроков давности было прекращено уголовное преследование сотрудников РКК «Энергия», которые обвинялись в аварии ракеты-носителя «Протон-М» с тремя спутниками ГЛОНАСС в 2010 году.

Королевский городской суд Московской области также оставил без рассмотрения иск Минобороны к фигурантам на сумму 2,3 млрд рублей (будет разбираться в рамках гражданского судопроизводства).

От уголовной ответственности были освобождены начальник 242-го отдела РКК «Энергия» Станислав Балакин, зам. начальника отделения по бортовым и наземным системам космических аппаратов и средств выведения Сергей Ломтев, зам. руководителя научно-технического центра по системам средств выведения Александр Мартынов и инженер Юрий Большигин.

Все четверо фигурантов находились под подписками о невыезде и не признавали свою вину, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и спутниками «Глонасс-М» 5 декабря 2010 года завершился аварией. Следствие считает, что причиной стала неверно рассчитанная формула: в бак разгонного блока было залито на 1,6 т жидкого кислорода больше, чем требовалось. Ущерб государству был оценен в 4 млрд руб.

После аварии были уволены вице-президент РКК «Энергия» Вячеслав Филин и зам. руководителя «Роскосмоса» Виктор Ремишевский. Возглавлявшему в то время «Роскосмос» Анатолию Перминову был объявлен выговор. Свою должность он покинул в 2011 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.01.2021, 21:47
    Гость: Мама Корбена Далласа

    Десять лет портили нервы людям и ничего доказать не смогли. Лично я рад за такой исход дела. В развале космической отрасли виновны совсем другие люди.

  2. 30.01.2021, 20:30
    Гость: blog2038,.

    "Королевский городской суд Московской области"
    ---
    Сначала подумал - откуда в РФ королевские суды.
    Потом подумал наверно "Королёвский".

  3. 30.01.2021, 18:35
    Гость: stalker

    Вот так у нас остаются без ответственности раздолбайство, халатность, попустительство, которые ведут к миллиардным потерям для государства. Главное, чтобы фигурантами дела свои люди были. И им все сойдет с рук.

  4. 30.01.2021, 15:37
    Гость: Когда

    объясняешь, надо писать точнее - город Королёв. Вроде все понимают, но оказывается не все. Буква "ё" многое значит.

  5. 30.01.2021, 15:28
    Гость: Ну

    Это почти как царский суд. Для жертв ЕГЭ буква "ё" не нужна, а светлые головы сокращены для экономии.

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