Медведев заявил о готовности России к отключению от глобального интернета

09:00 1.02.2021

Россия c технологической точки зрения уже готова к отключению от глобального интернета. Тем не менее такого сценария «очень не хотелось», заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, это крайняя мера.

«Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось», — цитирует его ТАСС.

По мнению Медведева, рано или поздно Россию все же могут отключить от интернета, так как глобальной сетью по большей части управляют Соединенные Штаты.

Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление — в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти», — отметил он.

Как пояснил бывший премьер-министр, у России есть план на этот случай. Для этого был принят закон о российском сегменте интернета. Если РФ действительно отключат от глобальной сети, сегмент будет управляться автономно.

С 1 ноября 2019 года в России начал действовать закон о «суверенном рунете». В соответствии с ним операторы устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам, которые позволят фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам.