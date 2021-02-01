Медведев заявил о готовности России к отключению от глобального интернета

Дмитрий Медведев © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции

Россия c технологической точки зрения уже готова к отключению от глобального интернета. Тем не менее такого сценария «очень не хотелось», заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, это крайняя мера.

«Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось», — цитирует его ТАСС.

По мнению Медведева, рано или поздно Россию все же могут отключить от интернета, так как глобальной сетью по большей части управляют Соединенные Штаты. 

Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление — в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти», — отметил он.

Как пояснил бывший премьер-министр,  у России есть план на этот случай. Для этого был принят закон о российском сегменте интернета. Если РФ действительно отключат от глобальной сети, сегмент будет управляться автономно. 

С 1 ноября 2019 года в России начал действовать закон о «суверенном рунете». В соответствии с ним операторы устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам, которые позволят фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.02.2021, 12:39
    Гость: Европеец

    А как Твой «личный опыт» Тебе объясняет простой факт, что целая куча западных фирм в странах без сырья и с намного большими издержками на зарплаты изготавливает и продаёт вам 80% всего, что вам нужно для промышленности ?
    Мне интересно.

  2. 01.02.2021, 12:38
    Гость: да-да

    Согласен. Власть сама погрязшая в коррупции и воровстве пытается делать хорошую мину при плохой погоде. Типа у нас все чисто и хорошо, экономика растет, страна развивается, бизнес идет в гору, люди живут в достатке. Но этого же нет. В ответ мы только слышим от них во всем виноват Запад и его агенты. А может эти самые агенты сидят в самом Кремле?

  3. 01.02.2021, 12:31
    Гость: Тот самый Мюнхгаузен

    — Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!

  4. 01.02.2021, 12:27
    Гость: Отглас перестройки

    Давно пора свой интернет делать, по паспорту. А то привык народ анонимо нести всякую демократическую чушь, а за свои слова отвечать никто не хочет :(

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