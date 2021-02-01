В Думу внесут доработанный проект о бэби-боксах
Депутаты Госдумы доработали законопроект о так называемых "бэби-боксах" (специально оборудованных помещениях в больницах, где женщины могут анонимно оставлять новорожденных) и планируют в ближайшем времени вновь внести его в нижнюю палату, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на инициатора законопроекта Оксану Пушкину.
По словам Пушкиной, документ может быть рассмотрен профильным комитетом по делам семьи, женщин и детей уже в феврале.
Впервые закон о "бэби-боксах" был внесен в Госдуму в декабре 2017 года. Документ предлагал давать право регионам оборудовать в медицинских учреждениях специальные места, где женщина могла бы анонимно оставить младенца. Законопроектом предлагалось закрепить верхнюю границу возраста новорожденного - четыре недели.
Однако профльный комитет Госдумы не поддержал законопроект, рекомендовав доработать документ.
В итоге авторы убрали из первоначальной редакции документа пункт о закреплении неотъемлемого права ребенка на жизнь и здоровье. В комитете по делам семьи сочли это положение избыточным, так как право на жизнь уже гарантируют Конституция РФ, федеральные законы и международные нормы.
Также в новом документе требования к оборудованию и эксплуатации бэби-боксов предлагается устанавливать на уровне правительства. Кроме того был убран критерий о возрасте новорожденного.
По словам Пушкиной, с 2011 года бэби-боксы действуют в 10 регионах РФ, за этот период с помощью этой системы было спасено более 100 детей.
Как пишет издание, глава комитета по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева не поддержит даже доработанный законопроект. По ее словам в России "есть где спасать детей".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очень полезная инициатива. Особенно то, что снимаются ограничения по возрасту. Сейчас за шлепок ребенка по заднице можно присесть. А если примут этот законопроект, то даже в 14 лет можно пригрозить отнести в беби-бокс.
А в чем отличие - анонимно оставить (подкинуть) или анонимно утопить? То есть никого не интересует, куда беременная женщина дела ребенка?
Чего тут обсуждать! Бэби- боксы нужны, Родине нужны солдаты и медсестры! Населения не хватает! Детей надо спасать!!! Однозначно!
людоедская возня вокруг этих бэби-боксов.