В Думу внесут доработанный проект о бэби-боксах

11:18 1.02.2021

Депутаты Госдумы доработали законопроект о так называемых "бэби-боксах" (специально оборудованных помещениях в больницах, где женщины могут анонимно оставлять новорожденных) и планируют в ближайшем времени вновь внести его в нижнюю палату, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на инициатора законопроекта Оксану Пушкину.

По словам Пушкиной, документ может быть рассмотрен профильным комитетом по делам семьи, женщин и детей уже в феврале.

Впервые закон о "бэби-боксах" был внесен в Госдуму в декабре 2017 года. Документ предлагал давать право регионам оборудовать в медицинских учреждениях специальные места, где женщина могла бы анонимно оставить младенца. Законопроектом предлагалось закрепить верхнюю границу возраста новорожденного - четыре недели.

Однако профльный комитет Госдумы не поддержал законопроект, рекомендовав доработать документ.

В итоге авторы убрали из первоначальной редакции документа пункт о закреплении неотъемлемого права ребенка на жизнь и здоровье. В комитете по делам семьи сочли это положение избыточным, так как право на жизнь уже гарантируют Конституция РФ, федеральные законы и международные нормы.

Также в новом документе требования к оборудованию и эксплуатации бэби-боксов предлагается устанавливать на уровне правительства. Кроме того был убран критерий о возрасте новорожденного.

По словам Пушкиной, с 2011 года бэби-боксы действуют в 10 регионах РФ, за этот период с помощью этой системы было спасено более 100 детей.

Как пишет издание, глава комитета по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева не поддержит даже доработанный законопроект. По ее словам в России "есть где спасать детей".