В Думу внесут доработанный проект о бэби-боксах

Депутаты Госдумы доработали законопроект о так называемых "бэби-боксах" (специально оборудованных помещениях в больницах, где женщины могут анонимно оставлять новорожденных) и планируют в ближайшем времени вновь внести его в нижнюю палату, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на инициатора законопроекта Оксану Пушкину.

По словам Пушкиной, документ может быть рассмотрен профильным комитетом по делам семьи, женщин и детей уже в феврале.

Впервые закон о "бэби-боксах" был внесен в Госдуму в декабре 2017 года. Документ предлагал давать право регионам оборудовать в медицинских учреждениях специальные места, где женщина могла бы анонимно оставить младенца. Законопроектом предлагалось закрепить верхнюю границу возраста новорожденного - четыре недели. 

Однако профльный комитет Госдумы не поддержал законопроект, рекомендовав доработать документ.

В итоге авторы убрали из первоначальной редакции документа пункт о закреплении неотъемлемого права ребенка на жизнь и здоровье. В комитете по делам семьи сочли это положение избыточным, так как право на жизнь уже гарантируют Конституция РФ, федеральные законы и международные нормы.

Также в новом документе требования к оборудованию и эксплуатации бэби-боксов предлагается устанавливать на уровне правительства. Кроме того был убран критерий о возрасте новорожденного. 

По словам Пушкиной, с 2011 года бэби-боксы действуют в 10 регионах РФ, за этот период с помощью этой системы было спасено более 100 детей. 

Как пишет издание, глава комитета по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева не поддержит даже доработанный законопроект. По ее словам в России "есть где спасать детей". 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.02.2021, 18:32
    Гость: Мама Корбена Далласа

    Очень полезная инициатива. Особенно то, что снимаются ограничения по возрасту. Сейчас за шлепок ребенка по заднице можно присесть. А если примут этот законопроект, то даже в 14 лет можно пригрозить отнести в беби-бокс.

  2. 01.02.2021, 16:49
    Гость: Интересно

    А в чем отличие - анонимно оставить (подкинуть) или анонимно утопить? То есть никого не интересует, куда беременная женщина дела ребенка?

  3. 01.02.2021, 14:21
    Гость: Шило

    Чего тут обсуждать! Бэби- боксы нужны, Родине нужны солдаты и медсестры! Населения не хватает! Детей надо спасать!!! Однозначно!

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