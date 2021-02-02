В Кремле прокомментировали присутствие дипломатов на суде по Навальному
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появление иностранных дипломатов в суде по замене условного срока Алексею Навального на реальный по делу "Ив Роше".
По его мнению, дипломаты, приехавшие на суд над Алексеем Навальным, не должны вмешиваться во внутренние дела России и допускать давление на суд.
"Они вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях. Но никак не за рамками этой конвенции, и, конечно же, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России и тем более допускать каких-либо действий, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд", - цитирует Пескова РИА Новости.
В свою очередь официальный представитель МИДа Мария Захарова расценила присутствие на суде большого количества иностранных дипломатов как вмешательство во внутренние дела России.
"Прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран как США, Британия, Болгария, Польша, Латвия, Литва, Австрия. Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации", — приводит запись Захаровой в соцсети РБК.
По ее словам, "это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России. Или это попытка психологического давления на судью?", — задается вопросом представитель МИДа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В кошки мышки заиграли в результате проиграли....
"Кривосудие" ни для кого НЕ НОВОСТЬ! Да и кровушку на улицах российских городов тоже увидели во всём мире!
То,что "суд" над А.Навальным сфабрикован по "заказу"властей и СОМНЕНЬЯ НЕТ!Ранее вынесенные "обвинения",так же сфабрикованы по "заявлению" французика,которого "конторские" "зацепили на крючёк"!В мире давно применяется практика :оговора(лжесвидетельства),подлога,"выбитых" "показаний",подкупа,.....для личной корысти и выгоды!Примеров масса,начиная с оговора Ватиканом Марии Магдалины в распутстве (это несоответствует действительности)и до обвинения фашистами болгарина Димитрова в "поджоге" Рейхстага(один из примеров 20 века).Сегодня в связи с "процессом" "дела" А.Навального ,"вова геленджик" выглядит "пигмеем" и не только из-за "вертикали" физиологической.Каким бы неоказалось решение "суда"по сфабрикованному делу,А.Навальный это противоборство с воровским-полицейским режимом ВЫИГРАЛ!Даже если его "закроют",место его займёт такой же СМЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК!
Иностранцы ведь плохого для России не пожелают, предварительно объявив ее врагом.
План по валу это для вас. Заср... все форумы флудом,