В Кремле прокомментировали присутствие дипломатов на суде по Навальному

© KM.RU, Алексей Белкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появление иностранных дипломатов в суде по замене условного срока Алексею Навального на реальный по делу "Ив Роше".

По его мнению, дипломаты, приехавшие на суд над Алексеем Навальным, не должны вмешиваться во внутренние дела России и допускать давление на суд.

"Они вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях. Но никак не за рамками этой конвенции, и, конечно же, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России и тем более допускать каких-либо действий, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд", - цитирует Пескова РИА Новости.

В свою очередь официальный представитель МИДа Мария Захарова расценила присутствие на суде большого количества иностранных дипломатов как вмешательство во внутренние дела России.

"Прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран как США, Британия, Болгария, Польша, Латвия, Литва, Австрия. Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации", — приводит запись Захаровой в соцсети РБК.

По ее словам, "это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России. Или это попытка психологического давления на судью?", — задается вопросом представитель МИДа.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.02.2021, 18:33
    Гость: d////

    "Кривосудие" ни для кого НЕ НОВОСТЬ! Да и кровушку на улицах российских городов тоже увидели во всём мире!

  3. 02.02.2021, 18:30
    Гость: гнус

    То,что "суд" над А.Навальным сфабрикован по "заказу"властей и СОМНЕНЬЯ НЕТ!Ранее вынесенные "обвинения",так же сфабрикованы по "заявлению" французика,которого "конторские" "зацепили на крючёк"!В мире давно применяется практика :оговора(лжесвидетельства),подлога,"выбитых" "показаний",подкупа,.....для личной корысти и выгоды!Примеров масса,начиная с оговора Ватиканом Марии Магдалины в распутстве (это несоответствует действительности)и до обвинения фашистами болгарина Димитрова в "поджоге" Рейхстага(один из примеров 20 века).Сегодня в связи с "процессом" "дела" А.Навального ,"вова геленджик" выглядит "пигмеем" и не только из-за "вертикали" физиологической.Каким бы неоказалось решение "суда"по сфабрикованному делу,А.Навальный это противоборство с воровским-полицейским режимом ВЫИГРАЛ!Даже если его "закроют",место его займёт такой же СМЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК!

  4. 02.02.2021, 18:21
    Гость: Уроки идиотизма

    Иностранцы ведь плохого для России не пожелают, предварительно объявив ее врагом.

Все комментарии (41)
Выбор читателей
«Если ближайшее окружение Путина и он сам желают раз и навсегда разрушить майданные технологии, то главный удар нужно наносить не по молодёжной массовке, а по элите»
Казус Навального
Украина ввела секретные санкции против России
Кинопремьера «Зоя»: Развенчание развесистой лжи
Избранное
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
Светлана Тихановская
Тихановская предложила расширить действие санкций на «кошельки» Лукашенко
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Падение ВВП России стало максимальным за 11 лет
© KM.RU, Кирилл Зыков
«Яндекс» объявил о покупке активов компании «Везет» за $178 млн
В российских школах появятся советники-воспитатели
США хотят снабдить газопровод «Северный поток-2» механизмом отключения
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Путин назвал соцсети бизнесом для извлечения прибыли «любой ценой»
Страны Балтии заявили о намерении добиваться освобождения Навального
Фото с сайта twitter.com
Отобранные у Белоруссии матчи чемпионата мира по хоккею отдали Латвии