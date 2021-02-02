В Кремле прокомментировали присутствие дипломатов на суде по Навальному

13:28 2.02.2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появление иностранных дипломатов в суде по замене условного срока Алексею Навального на реальный по делу "Ив Роше".

По его мнению, дипломаты, приехавшие на суд над Алексеем Навальным, не должны вмешиваться во внутренние дела России и допускать давление на суд.

"Они вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях. Но никак не за рамками этой конвенции, и, конечно же, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России и тем более допускать каких-либо действий, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд", - цитирует Пескова РИА Новости.

В свою очередь официальный представитель МИДа Мария Захарова расценила присутствие на суде большого количества иностранных дипломатов как вмешательство во внутренние дела России.

"Прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран как США, Британия, Болгария, Польша, Латвия, Литва, Австрия. Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации", — приводит запись Захаровой в соцсети РБК.

По ее словам, "это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России. Или это попытка психологического давления на судью?", — задается вопросом представитель МИДа.