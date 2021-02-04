Дмитрий Песков: никаких репрессий нет

15:20 4.02.2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласен с мнением о том, что задержания участников несанкционированных акций можно назвать репрессиями.

«Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций. Кто-то из них по своей воле, кто-то будучи жертвой подстрекателей, которые распространяли призывы, они участвовали и были задержаны в ходе этих акций. Вот что происходит. Репрессий нет, я не соглашусь с такими эмоциональными оценками. Вы забываете, что во время акций были прямые и множественные нападения на сотрудников. Ответ был жестким, но в русле закона»,— приводит слова Дмитрия Песковв «Коммерсант».

Комментируя жалобы арестованных на условия в спецприемниках и многочасовое ожидание в автозаках, пресс-секретарь президента заявил: «Задержано больше, чем могут обработать изоляторы, и задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия. Но еще раз повторяю: здесь нужно говорить не о последствиях, в первую очередь нужно говорить о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях. Безусловно, соответствующие органы принимают все возможные меры с тем, чтобы исправить эту ситуацию».

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин воспринимает участников несанкционированных акций как граждан России, которые при этом нарушают закон. Также он сказал, что президент не смотрел видео с моментами задержаний и из спецприемников, которые публиковали задержанные, потому что «не может знакомиться со всем объемом видео».

Утром 2 февраля в соцсетях появилось видеообращение из автозака — его записала группа людей, которых задержали на акции протеста 31 января. Они рассказали, что уже много часов находятся в полицейском автобусе без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом. В видео говорилось, что десятки таких автозаков находятся перед спецприемником для мигрантов в деревне Сахарово.