В Кремле рассказали о «черных полосах» в сфере пенсионного обеспечения

13:53 8.02.2021

Негативные периоды в развитии России тормозят власти страны в желании повышать благосостояние пенсионеров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

«То, что в 90-е годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. То, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться. И то, что, безусловно, какие-то негативные периоды, такие черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, они действительно нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров, это тоже очевидно», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, черные полосы наступают, когда происходят мировые экономические кризисы, вызванные глобальными проблемами, как, например, нынешняя эпидемия коронавируса. При этом официальный представитель Кремля отметил, что в одночасье сделать большие пенсии для всех россиян пока невозможно, власти стараются подходить к этому поэтапно.

«Проделан огромный путь, но конечно же он недостаточен, президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом, притом вы видите, что динамика поступательная», — пояснил Песков.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что сейчас пенсии «на порядок больше, чем они были». «Дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили. Про это забыли?» — заявила она в эфире «Соловьев LIVE».