В Кремле рассказали о «черных полосах» в сфере пенсионного обеспечения
Негативные периоды в развитии России тормозят власти страны в желании повышать благосостояние пенсионеров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.
«То, что в 90-е годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. То, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться. И то, что, безусловно, какие-то негативные периоды, такие черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, они действительно нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров, это тоже очевидно», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента, черные полосы наступают, когда происходят мировые экономические кризисы, вызванные глобальными проблемами, как, например, нынешняя эпидемия коронавируса. При этом официальный представитель Кремля отметил, что в одночасье сделать большие пенсии для всех россиян пока невозможно, власти стараются подходить к этому поэтапно.
«Проделан огромный путь, но конечно же он недостаточен, президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом, притом вы видите, что динамика поступательная», — пояснил Песков.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что сейчас пенсии «на порядок больше, чем они были». «Дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили. Про это забыли?» — заявила она в эфире «Соловьев LIVE».
Комментарии читателей Оставить комментарий
а кто писал речи Брежневу? В интернете есть ролики в которых он репетирует свою речь перед телекамерой. И ко всем программным документам КПСС он имел отношение лишь тем, что с трудом зачитывал их, часто не понимая, о чем вообще идет речь
Чёрный цвет - это нормально для капиталлистической России. Это цвет дорогих костюмов и машин, это цвет икры, это цвет российской экономики и пенсионного фонда превратившегося в чёрную дыру..... это цвет жизни большинства россиян - мрак...
Немо
дочь своей нации, вместе с пашиняном.
"Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России"
А что, в сфере пенсионного обеспечения были когда-то светлые полосы ?Даже если прислушаться к самому Пескову и к Симоньян, то в этом вопросе было либо совсем погано либо почти погано. Как сейчас. А что касается "дайте нам время для развития", то с учетом почти постоянной рецессии в нашей экономике и устойчивой тенденции к отставанию в развитии по отношению ко многим странам, мы этого "развития" вообще можем не дождаться. Планов у нас громадье, а с реализацией их проблемы. Так что уже устали ждать и лапшу с ушей стряхивать. Кстати, а сколько сама Симоньян зарабатывает ? Наверное столько, что о пенсии ей заботиться не приходится.