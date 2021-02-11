Постпред России в ЕС оценил переговоры с Боррелем

11:36 11.02.2021

Разговор с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем был трудным, но профессиональным. Об этом сказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

При этом политик не согласился с его словами о том, что отношения Москвы и Брюсселя «достигли дна».

«Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения "достигли дна", я думаю, что это в значительной мере преувеличение. Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был безусловно откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным», — цитирует его ТАСС.

По словам Чижова, по ряду вопросов мнения РФ и Евросоюза близки, но обсуждалось и то, что «нас на сегодняшний день разделяет».

«Именно это и подчеркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым. И Боррель, даже в условиях откровенной истерики, с которой ему пришлось столкнуться во вторник в Европарламенте, эту позицию подтвердил», — добавил Чижов.

Напомним, Жозеп Боррель приезжал в Москву 4–6 февраля. Во время поездки верховный представитель ЕС по внешней политике заявил прессе, что отношения России и Евросоюза опустились до низшего уровня за последние годы.