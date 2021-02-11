Постпред России в ЕС оценил переговоры с Боррелем
Разговор с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем был трудным, но профессиональным. Об этом сказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
При этом политик не согласился с его словами о том, что отношения Москвы и Брюсселя «достигли дна».
«Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения "достигли дна", я думаю, что это в значительной мере преувеличение. Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был безусловно откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным», — цитирует его ТАСС.
По словам Чижова, по ряду вопросов мнения РФ и Евросоюза близки, но обсуждалось и то, что «нас на сегодняшний день разделяет».
«Именно это и подчеркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым. И Боррель, даже в условиях откровенной истерики, с которой ему пришлось столкнуться во вторник в Европарламенте, эту позицию подтвердил», — добавил Чижов.
Напомним, Жозеп Боррель приезжал в Москву 4–6 февраля. Во время поездки верховный представитель ЕС по внешней политике заявил прессе, что отношения России и Евросоюза опустились до низшего уровня за последние годы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Опустили европейских нациков, стоявших за его спиной, а самого старика отпустили с миром. А бестолковому "европейцу" покажи кулак, так он наделает кучу "нэзалэжности" прямо в собственные шаровары.
все звисит от точки зрения.
для Левых еврошовинистов и русофобов сам Факт что русские Посмели говорить с позиции Равных и указали европе на собственные нарушению в области прав человека - оскорбителен..
как, смерды, недочеловеки, русские Посмели НАМ Указать - плетей немедленно!
ес 30 лет поддерживает нарушение прав человека в прибалтике - они как то Исправили ситуацию хоть на миллиметр после неоднокртной критики?
Нет. для них дискриминация Русских это Норма.
а если Русские начинают роптать - это бунт и "русский фашизм".
это Левые - все перевернуто с ног на голову.
кстати а Кто такой этот боррел?
он Лидер Социалистической партии испании - правящей партии в стране. что б вам было известно.
На ютубе послущал пресконференцию Лаврова и Боррель,ни какого там "дна"в переговорах не заметил, напротив стороны обсуждали и то, что « Россию и Евросоюз на сегодняшний день разделяет».
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Это озночает что переговоры продолжатся,возрос ка видно ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС.
Может не стоило так старика опускать. Они ведь могут там выбрать кого нибудь потолковей. "юруевропеца", например. Даже если не переговорами, тот нытьем своего добьется.