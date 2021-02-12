В ГД хотят освободить чиновников от наказания за коррупцию задним числом

© KM.RU, Алексей Белкин

Комитет Госдумы по местному самоуправлению поддержал правительственный законопроект, позволяющий освобождать чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за коррупционные нарушения, совершенные «по вынуждающим обстоятельствам», пишет «Коммерсант».

Эта инициатива предусматривает освобождение от наказания в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признаются следствием «находящихся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которых… нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть». Это, в частности, стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты, а также запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными.

К таким обстоятельствам члены комитета по местному самоуправлению относят пандемию коронавируса, из-за которой чиновники не могут вовремя подавать сведения о доходах и сообщать о конфликте интересов. Как поясняют депутаты, несмотря на то что в апреле 2020 года президент из-за коронавируса перенес своим указом срок подачи деклараций о доходах с апреля на август, для большого круга лиц этот срок устанавливается в федеральных законах и не может быть изменен указом. Законопроект же позволяет подать сведения в течение месяца после прекращения внезапных обстоятельств.

Депутаты считают возможным «в сложившихся обстоятельствах при принятии этого законопроекта рассмотреть возможность придания ему обратной силы и распространить его действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года».

 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.02.2021, 18:44
    Гость: Евгений, социальный работник по диплому.

    Да, дожили однако, теперь все вороватые криминальные делишки наших царьков можно будет юридически оправдать вынужденными обстоятельствами или шире - исторической, социальной необходимостью. Вся политическая жизнь в России напоминает фантасмагорию - русская классика прошлого здесь отдыхает. Мне только неясно одно - у нашей власти сохранились ли остатки здравомыслия, понимает ли она что своими решениями сжимает пружину социальных противоречий, толкая страну к социальному коллапсу, который будет страшнее событий прошлого века вкупе с навальными и прочей политиканствующей мелочью, учитывая сложность социальных и технологических процессов в современном мире. Мне одному кажется, что в госаппарате сидят хронические неучи, или я что - то упустил? Евгений, социальный работник, Хабаровск.

  3. 12.02.2021, 18:05
    Гость: Ник

    Так у всех коррупционеров не было желания что-то брать - это виноваты их руки,непроизвольно залезшие в чужой карман.Ну просто верх идиотизма.А еще как сами они говорят,что в Госдуме работают умные люди.

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