Две трети «удаленщиков» пожаловались на ненормированный рабочий день

14:03 16.02.2021

В результате перехода на удаленную работу рабочий день у людей стал ненормированным, заявили 65% участников социологического опроса ВЦИОМ, которым пришлось поработать дистанционно.

На момент опроса 75% респондентов работали в офисе или на предприятии. 11% сказали, что в основном работают из дома, еще 12% комбинируют дистанционную работу с выездами. По Москве и Петербургу оказалось, что на удаленке остаются 24% опрошенных.

При этом до пандемии преимущественно из офиса работали 84% респондентов, из дома - 4%, а комбинировали разные режимы только 6% опрошенных.

45% из тех, кто работает удаленно или дистанционно, согласны с тем, что дистанционно они успевают больше и работают более эффективно, обратного мнения придерживаются 44%.

Дома лучше получается организовать работу так, чтобы ничто не отвлекало, 47% опрошенных, у 49% - обратная ситуация. С утверждением, что дома работать, наоборот, труднее, потому что многое отвлекает, согласны 34%, не согласны - 64%, пишет "Интерфакс".

В дальнейшем остаться работать из дома хотели бы только 8% опрошенных, 65% предпочли бы ездить на предприятие, 23% скорее бы комбинировали разные режимы работы.