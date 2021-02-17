Матвиенко назвала настоящую сумму своей пенсии

16:45 17.02.2021

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании возмутилась ранее появившейся в Сети информацией о том, что ее пенсия составляет 420 тысяч рублей.

«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов», - заявила она она.

По ее словам, «люди раздражаются, когда видят такие цифры». При этом она указала, что ее декларация открыта, а за почти 50-летний трудовой стаж она получает пенсию в 25 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Матвиенко также отметила, что «нужно опровергать эти фейки, давать достоверную информацию, чтобы не дискредитировать людей, работающих во власти».