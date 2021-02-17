Матвиенко назвала настоящую сумму своей пенсии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании возмутилась ранее появившейся в Сети информацией о том, что ее пенсия составляет 420 тысяч рублей.
«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов», - заявила она она.
По ее словам, «люди раздражаются, когда видят такие цифры». При этом она указала, что ее декларация открыта, а за почти 50-летний трудовой стаж она получает пенсию в 25 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Матвиенко также отметила, что «нужно опровергать эти фейки, давать достоверную информацию, чтобы не дискредитировать людей, работающих во власти».
Комментарии читателей Оставить комментарий
все жиреет на народном добре.
Бедной женщине приходится работать находясь на пенсии,чтобы прожить,а некоторые глумятся!
Она нас за дураков держит. Думает что мы не знаем закона об их пенсионном обеспечении и не умеем считать.
Ау, чиновники. Ну сколько можно людей держать за идиотов. Никто вам не верит
миллион, дай миллион!