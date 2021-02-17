Матвиенко назвала настоящую сумму своей пенсии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании возмутилась ранее появившейся в Сети информацией о том, что ее пенсия составляет 420 тысяч рублей.

«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов», - заявила она она.

По ее словам, «люди раздражаются, когда видят такие цифры». При этом она указала, что ее декларация открыта, а за почти 50-летний трудовой стаж она получает пенсию в 25 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Матвиенко также отметила, что «нужно опровергать эти фейки, давать достоверную информацию, чтобы не дискредитировать людей, работающих во власти».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.02.2021, 23:59
    Гость: Лох

    Бедной женщине приходится работать находясь на пенсии,чтобы прожить,а некоторые глумятся!

  3. 17.02.2021, 23:50
    Гость: Во даёт

    Она нас за дураков держит. Думает что мы не знаем закона об их пенсионном обеспечении и не умеем считать.

  4. 17.02.2021, 22:43
    Гость: Вольдемар

    Ау, чиновники. Ну сколько можно людей держать за идиотов. Никто вам не верит

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