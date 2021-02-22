Путин встретился с Лукашенко в Сочи
В Сочи стартовала встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
В начале встречи Путин отметил, что рад новой личной встрече с коллегой, поскольку "это в современных условиях уже большая редкость и значительная ценность".
Президент России подчеркнул, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены и хорошо работают. РФ, отметил Путин, остается самым крупным торгово-экономическим партнером для Белорусси , а также - самый крупный инвестор: в белорусскую экономику российскими партнерами проинвестировано более 4 млрд долларов.
Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил Россию за помощь экономике Белоруссии и заверил, что "деньги не выброшены на ветер", пишет "Коммерсант".
Завершая вступительное слово, Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах. "Я надеюсь, нам удастся немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас покататься на лыжах", - цитирует президента РФ "Интерфакс".
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и ботиночки-пынеходы не хуже выглядят.
15 сантиметров, как минимум.
Пойман ворами? Все те обвинения - липа.
Как странно выглядят джинсы у одного из персонажей на этом фото.
"Среди наших друзей- Китай, Пакистан, Россия, Бангладеш и другие страны. Но приоритетом для нас является развитие отношений с Евросоюзом"
Китаю долги отдавать надо, а денег в белорусской казне ни копейки, дохозяйствовался Цыган. Как обычно:"Расия, памаги!"