Путин поднял штрафы за неповиновение силовикам на митингах

Владимир Путин подписал закон, который в четыре раза увеличивает штрафы за неповиновение силовикам на массовых мероприятиях.

Так, штраф будет увеличен с нынешних 500-1000 рублей до 2000-4000 рублей. Кроме того появилась возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Максимальное наказание за неповиновение силовикам составляет 15 суток ареста.

Повторное невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны во время массового мероприятия будет наказываться штрафом в размере от 10 000 до 20 000 рублей, а максимальная санкция составит 30 суток ареста.

Штраф за воспрепятствование выполнению служебных обязанностей силовиков составит для граждан от 10 000 до 20 000 (либо арест до 30 суток, либо обязательные работы от 100 до 200 часов), для должностных лиц - 20 000 - 40 000 рублей, для юридических - от 70 до 200 тысяч рублей.

Также предусматривается наказание за перечисление денег на проведение массовой акции лицом, не имеющим на это права. Штрафы для граждан составят от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тыс. рублей, для юридических - от 50 до 100 тыс. рублей.

Также был утвержден закон о введении штрафов за распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалах без указания их статуса.

В частности, если статус иноагента не будет указан в материале СМИ, то для граждан штраф составит 2000-2500 рублей, для должностных лиц - 4000-5000 рублей, для юридических лиц - от 40 до 50 тыс. рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2021, 15:28
    Гость: демагогу

    Есть такое стихотворение у Чуковского "Тараканище", как его все звери боялись и как какой-то воробей его склевал и всех освободил от этого ужаса. Чудо, а не стихотворение.

  2. 24.02.2021, 15:24
    Гость: Ха

    Как говорится, "неча на зеркало пенять, коли рожа крива"/русская народная пословица/.

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