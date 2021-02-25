СМИ сообщили о «накрутке» голосов за памятник Невскому в Москве
Захар Прилепин, один из авторов инициативы о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку, заявил о скупке голосов «за Невского».
В частности, в своем телеграм-канале Прилепин написал, что ряд высокопоставленных кабинетов якобы отдал прямое указание на то, чтоб «вытянуть» Невского. Для этого, по его словам, в числе прочих используется схема скупки голосов.
«По 60 рублей! (Рассуждения про цену совести опускаю сразу - люди, которые готовы не просто продать голос, но ещё и за копейки - заслуживают только сострадания)», - написал он.
«Со сноса Дзержинского начался распад СССР. С его возвращения - начнётся его восстановление. Этого и боятся», - добавил Прилепин.
Ранее он также заявил о нарушениях на платформе «Активный гражданин».
«"Активный гражданин" в 10 утра открыл голосование за памятник Дзержинскому/Невскому и сразу «загрузил» 2 тысячи голосов за Невского. Чтоб у него было сразу большинство. Мы это без труда отследили.
Вы там американские выборы за Байдана проводите? Или выборы-96 за Ельцина?
Поразительное бесстыдство.
Вся независимая социология показывает плюс-минус 65 на 35 за Дзержинского.
Вот как это назвать?», - написал он.
Напомним, в Москве началось онлайн-голосование, на котором жителям предложили выбрать из двух вариантов: воздвигнуть на площади памятник Александру Невскому или вернуть памятник Феликсу Дзержинскому. Оставить свой голос можно будет до 5 марта на различных платформах.
«Знай, что на самом деле не стоит вопрос "кому бы поставить памятник на Лубянке?"
Вопрос стоит по-другому и очень просто:
Надо ли восстановить на Лубянке памятник Дзержинскому, незаконно снесённый в 1991 году?
Вот на этот вопрос и надо ответить. Ни на какой больше», - отметил Прилепин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
«А возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку никак не соответствует духу времени, так и настроениям людей, которые за тридцать постсоветских лет не очень изменены, не изменились кардинально. Помним. Святой Александр Невский, а также святой Димитрий Донской были и остаются в исторической судьбе русского народа, а значит имеет смысл в появлении их памятника напротив главного здания ФСБ. Аргументов в пользу того, что именно в Москве и именно на Лубянской площади вместо восстановления памятника Дзержинскому следует воздвигнуть памятник Великим князьям Александру Невскому или Димитрию Донскому, предостаточно». … «Архитектурной доминантой Лубянской площади мог бы стать памятник исторической личности, способствующей объединению общества, например, Александру Невскому или Дмитрию Донскому», — заявил во вторник главный архитектор, заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов.
поляки нас не поймут.
Вонидзе - это голова!
А Вонидзе и Венедиктов - это две головы!
Слушайте,а ведь прямо в точку. Этот старый клоун уже всех достал- гоните его из депутатов и вообще из политики,он протух давно,говорят ему уже 75 стукнуло,ну , сколько можно...
Да затем, чтобы вбить клинышек между патриотами православными (ибо Александр Ярославович весьма почитаемый православный святой) и патриотами, считающими себя правоприемниками СССР. И
Что за ....."патриотами, считающими себя правоприемниками СССР. И это те же люди, которые не так давно называли Невского татарским сепаратистом. Так что надо хорошо проверить, все ли голоса из Москвы, или есть Литовские и незалежные"
Лично я просто советский чел, воспитанный в духе патриотизма. интернационализма и любви к Родине. Но... мой Родины ССР больше нет.
А ЭТО -мне не Родина, а злая мачеха.
Истинно верующих у нас очень мало. Поэтому не пошли бы вы..
кто-кто называл невского " татарским сепаратистом. ", на этом форуме?
Невский никому не нужен,в отличие от Дзержинсого, а "татарским сепаратистом " может обхываться только дурак или психбольной,(как и тот кто Дзержинсокго обзывает польски иудеем) а не советский человек.
Вы даже этого не понимаете!