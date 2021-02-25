СМИ сообщили о «накрутке» голосов за памятник Невскому в Москве

17:08 25.02.2021

Захар Прилепин, один из авторов инициативы о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку, заявил о скупке голосов «за Невского».

В частности, в своем телеграм-канале Прилепин написал, что ряд высокопоставленных кабинетов якобы отдал прямое указание на то, чтоб «вытянуть» Невского. Для этого, по его словам, в числе прочих используется схема скупки голосов.

«По 60 рублей! (Рассуждения про цену совести опускаю сразу - люди, которые готовы не просто продать голос, но ещё и за копейки - заслуживают только сострадания)», - написал он.

«Со сноса Дзержинского начался распад СССР. С его возвращения - начнётся его восстановление. Этого и боятся», - добавил Прилепин.

Ранее он также заявил о нарушениях на платформе «Активный гражданин».

«"Активный гражданин" в 10 утра открыл голосование за памятник Дзержинскому/Невскому и сразу «загрузил» 2 тысячи голосов за Невского. Чтоб у него было сразу большинство. Мы это без труда отследили.

Вы там американские выборы за Байдана проводите? Или выборы-96 за Ельцина?

Поразительное бесстыдство.

Вся независимая социология показывает плюс-минус 65 на 35 за Дзержинского.

Вот как это назвать?», - написал он.

Напомним, в Москве началось онлайн-голосование, на котором жителям предложили выбрать из двух вариантов: воздвигнуть на площади памятник Александру Невскому или вернуть памятник Феликсу Дзержинскому. Оставить свой голос можно будет до 5 марта на различных платформах.

«Знай, что на самом деле не стоит вопрос "кому бы поставить памятник на Лубянке?"

Вопрос стоит по-другому и очень просто:

Надо ли восстановить на Лубянке памятник Дзержинскому, незаконно снесённый в 1991 году?

Вот на этот вопрос и надо ответить. Ни на какой больше», - отметил Прилепин.