Офицер получил 6 лет колонии за продажу экипировки «солдата будущего»

«Ратник»

Бывший офицер 2-й Таманской мотострелковой дивизии получил 6 лет колонии по статье о растрате имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Вместе с капитаном Кондратенко был осужден прапорщик Зотов, которого суд признал соучастником и виновным в нескольких преступных эпизодах, в том числе в мошенничестве (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК). Он получил семь лет. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии общего режима, сообщает РБК.

По данным следствия, капитан похитил 56 армейских бронежилетов и десять комплектов экипировки «Ратник», которая впервые была представлена в 2011 году.

Данная экипировка создана по модульной системе и включает различные элементы защиты и повышения эффективности бойца. Также в нее входят современное оружие, электронные средства связи и разведки. К декабрю 2020 года в российские войска было поставлено около 300 000 комплектов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.02.2021, 22:03
    Гость: Беглый

    Рынок говорили они.
    Так может стоит выставить в открытой продаже эту амуницию?

  4. 26.02.2021, 21:15
    Гость: Ермолка набекрень

    Если бы он был евреем, он бы сделал то же самое, но его бы не посадили.

Все комментарии (12)
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