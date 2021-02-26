Офицер получил 6 лет колонии за продажу экипировки «солдата будущего»

19:51 26.02.2021

Бывший офицер 2-й Таманской мотострелковой дивизии получил 6 лет колонии по статье о растрате имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Вместе с капитаном Кондратенко был осужден прапорщик Зотов, которого суд признал соучастником и виновным в нескольких преступных эпизодах, в том числе в мошенничестве (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК). Он получил семь лет. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии общего режима, сообщает РБК.

По данным следствия, капитан похитил 56 армейских бронежилетов и десять комплектов экипировки «Ратник», которая впервые была представлена в 2011 году.

Данная экипировка создана по модульной системе и включает различные элементы защиты и повышения эффективности бойца. Также в нее входят современное оружие, электронные средства связи и разведки. К декабрю 2020 года в российские войска было поставлено около 300 000 комплектов.