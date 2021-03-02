Матвиенко исключила блокировку иностранных соцсетей в России

12:43 2.03.2021

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что Россия изучает опыт других стран в области политики по отношению к соцсетям. По ее словам, российское правительство «не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты». Об этом она заявила в интервью РИА «Новости».

Однако, отметила Матвиенко, блокировка этих сетей — «не наш путь». «Невозможно поставить «электронную стену» вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объемом информации и так далее. На мой взгляд, это нереалистично. Вообще уходить от реальности — это бессмысленное занятие», — приводит ее слова агентство.

При этом спикер Совета Федерации добавила, что власти внимательно изучают опыт других стран в этой области — например, Китая, Турции и Австралии. По ее словам, власти обеспокоены тем, «что себе позволяют интернет-гиганты». Впрочем, сейчас активно развивается Рунет, постепенно становясь все большим сегментом всемирной сети, пояснила Матвиенко.

Ранее российские власти критически высказались в адрес популярных зарубежных соцсетей — Twitter и Facebook — после того, как те заблокировали аккаунты экс-президента США Дональда Трампа. Так, зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал поведение этих площадок «цифровым тоталитаризмом», обратив внимание на то, что они находятся вне специального регулирования и ведут «информационную войну без правил».