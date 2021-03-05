У части россиян отключат домашний интернет

13:40 5.03.2021

Операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется выключить сети. Это вынужденная мера из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, сообщили РБК несколько участников рынка.

Речь идет о решении ГКРЧ от 10 марта 2011 года. Предприятия, к тому моменту получившие частоты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, получили на 10 лет возможность использовать их для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет.

Собеседник, близкий к ГКРЧ, рассказал изданию, что операторы обсуждали продление указанного срока с представителями комиссии еще в 2020 году, наиболее активно об этом просили представители «МегаФона» и «Ростелекома».

«Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4-3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики», – сказал источник РБК.

Представитель «Ростелекома» отметил, что компания рассчитывала на продление лицензий, так как подала заявку. «Коллизия в том, что ГКРЧ не собиралась с прошлого года, и просто нет заседания, на котором можно принять решение», — уточнил он.

В Минцифры эту информацию пока никак не прокомментировали.