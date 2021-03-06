Роскосмос за 1 млрд руб. проверит надежность ракетно-космической техники

Федеральное космическое агентство © KM.RU, Алексей Белкин

Государственная корпорация "Роскосмос" планирует потратить 1,031 миллиарда рублей на проверку надежности ракетно-космической техники, которая находится в серийном производстве и эксплуатации в 2021-2025 годах, сообщают "Новые Известия" со ссылкой на сайт госзакупок. 

Цель закупки - повысить надежность выпускаемой техники для последующих ее запусков в космос. В документах фигурируют ракеты-носители типа 14А14, "Протон-М", разгонные блоки "Бриз-М", "Фрегат" и 11С861-03.

Исполнитель контракта должен доработать составные части изделий этой техники и ее комплектующих, увеличить параметры надежности этих элементов, устранить дефекты, выявленные в процессе производства, а также убедиться, что эта техника не выйдет из строя во время ее эксплуатации. Исполнитель должен будет испытать технику и дать на нее паспорт надежности.

Заявки принимаются до 31 марта.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.03.2021, 00:41
    Гость: Евгений В

    Ну кака еще это можно назвать? После техосмотров автомобилей, это настоящий и окончательный маразм. До космической техники добрались. А как с авиацией дела обстоят? Доработались, решили провести ревизию. Надо с качества персонала начинать проверку.

  2. 06.03.2021, 23:02
    Гость: тд

    Ельциноиды рыночники когда вешали что капиталист ,он же не съест два обеда сразу и два костюма не оденет все нажитое в дело свое и безрпничные зарплаты трудящимися вложит ..а,вот про 100500 дворцов по всему свету ,пяток-десяток океанских яхт с косяками рыбок скромно умолчали..

  4. 06.03.2021, 22:52
    Гость: тд

    Закон рыночного поля чудес :нет такой копейки не задачливых буратин которую бы не пристроили в дело максимальной наживы гешефтмахерами,их топающими менагерами и ночными сторожами .

  5. 06.03.2021, 22:47
    Гость: тд

    По ходу нужна ещё одна программа ..проверки надёжности систем проверки и контингента их обслуживающего .

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