Роскосмос за 1 млрд руб. проверит надежность ракетно-космической техники
Государственная корпорация "Роскосмос" планирует потратить 1,031 миллиарда рублей на проверку надежности ракетно-космической техники, которая находится в серийном производстве и эксплуатации в 2021-2025 годах, сообщают "Новые Известия" со ссылкой на сайт госзакупок.
Цель закупки - повысить надежность выпускаемой техники для последующих ее запусков в космос. В документах фигурируют ракеты-носители типа 14А14, "Протон-М", разгонные блоки "Бриз-М", "Фрегат" и 11С861-03.
Исполнитель контракта должен доработать составные части изделий этой техники и ее комплектующих, увеличить параметры надежности этих элементов, устранить дефекты, выявленные в процессе производства, а также убедиться, что эта техника не выйдет из строя во время ее эксплуатации. Исполнитель должен будет испытать технику и дать на нее паспорт надежности.
Заявки принимаются до 31 марта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну кака еще это можно назвать? После техосмотров автомобилей, это настоящий и окончательный маразм. До космической техники добрались. А как с авиацией дела обстоят? Доработались, решили провести ревизию. Надо с качества персонала начинать проверку.
Ельциноиды рыночники когда вешали что капиталист ,он же не съест два обеда сразу и два костюма не оденет все нажитое в дело свое и безрпничные зарплаты трудящимися вложит ..а,вот про 100500 дворцов по всему свету ,пяток-десяток океанских яхт с косяками рыбок скромно умолчали..
А,счётной палате тогда шо ?А,крыше..
Закон рыночного поля чудес :нет такой копейки не задачливых буратин которую бы не пристроили в дело максимальной наживы гешефтмахерами,их топающими менагерами и ночными сторожами .
По ходу нужна ещё одна программа ..проверки надёжности систем проверки и контингента их обслуживающего .