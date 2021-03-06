Роскосмос за 1 млрд руб. проверит надежность ракетно-космической техники

16:32 6.03.2021

Государственная корпорация "Роскосмос" планирует потратить 1,031 миллиарда рублей на проверку надежности ракетно-космической техники, которая находится в серийном производстве и эксплуатации в 2021-2025 годах, сообщают "Новые Известия" со ссылкой на сайт госзакупок.

Цель закупки - повысить надежность выпускаемой техники для последующих ее запусков в космос. В документах фигурируют ракеты-носители типа 14А14, "Протон-М", разгонные блоки "Бриз-М", "Фрегат" и 11С861-03.

Исполнитель контракта должен доработать составные части изделий этой техники и ее комплектующих, увеличить параметры надежности этих элементов, устранить дефекты, выявленные в процессе производства, а также убедиться, что эта техника не выйдет из строя во время ее эксплуатации. Исполнитель должен будет испытать технику и дать на нее паспорт надежности.

Заявки принимаются до 31 марта.